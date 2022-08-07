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路過當心…南投70線多棵巨大枯木懸路邊 里長示警
南投埔里投70線去年完成拓寬，道路平整，部分路段卻常有枯枝，當地里長清查發現約2.5K處邊坡路樹枯死，其中5棵體型較巨大又緊鄰電線，傾倒恐釀災害，呼籲民眾路過當心；公所表示，已通報縣府工務處通知開口契約商盡速處理。
埔里鎮往返仁愛鄉中正村投69線道路狹窄，難以會車且無法改善，縣府為此斥資逾8000萬元以懸臂式棧橋工法，拓寬投70線作為替代道路，去年5月完成拓寬通車後，因該路線平整且居高臨下，能遠眺埔里盆地，吸引民眾騎車運動賞景。
但近期有民眾反映，投70線部分路段常有枯枝掉落路面，當地麒麟里長黃戊寅巡視後發現指標2.5K附近邊坡路樹枯萎死亡，經清查至少有5棵體型較巨大，且明顯枯萎死亡，其枯枝經常掉落路面，且有傾倒危險，呼籲民眾路過要當心。
黃戊寅說，枯樹搖搖欲墜，枝葉掉落路面影響道路安全，其根系更已失去抓地力，而近期午後常有強降雨，甚至將有颱風來襲，風雨恐導致枯木整株傾倒，不僅可能壓傷用路人，緊鄰的高壓電線若被枯木壓斷也將損及周邊民生用電及用路安全。
黃戊寅為此通報埔里鎮公所及台電公司處理，埔里鎮公所農觀課表示，投70線為縣管道路，並考量最近氣候多變，所以獲報後立刻通報縣府工務處，由其通知開口契約廠商能盡速到場處理枯木及裸露樹根，以免造成災害。
至於枯木末端高處緊鄰台電高壓電線，台電南投區處表示，獲報後也已派員了解，但現勘後發現投70線邊坡枯木的高度過高，現有的升空車及吊臂車無法處理，後續將偕同相關單位利用更大型吊車處置，屆時也將配合停電，以確保工程安全。
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