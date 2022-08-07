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「北極之星」指引遊子回家 台中水湳轉運中心完成簽約

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中水湳轉運中心夜間模擬圖。圖／台中市政府提供
台中水湳轉運中心夜間模擬圖。圖／台中市政府提供

台中水湳轉運中心以「北極之星」為設計主軸，設計地上4層、地下3層的多功能建築，已於6月30日決標，並完成簽約作業，交通局長葉昭甫表示，目前全力辦理開工前置作業中，準備完成後即可盡速開工。

台中水湳轉運中心自前市長胡志強、林佳龍規畫，至現任市長盧秀燕二度工程發包皆流標，幾經波折，日前第3次上網招標，才評選出優勝廠商德昌營造，並於6月30日決標，完成簽約工作。

台中市交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心位於水湳經貿園區最北端，以「北極之星」為設計主軸，猶如園區的北極星一般，指引遊子返鄉路途；目前正辦理開工前置作業中，待準備完成後即可開工，形塑台中市客運轉運新門戶。

水湳轉運中心設計為地上4層、地下3層的多功能建築，其中地下層為立體停車場，地面層供市區公車使用，地上2、3層為國道客運月台，地上4層則為商業空間及辦公空間。整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，提供42席國道客運、12席市區公車月台，以及614席汽車、1,253席機車，還有604席自行車停車空間。

另配合水湳經貿園區的「智慧、低碳、創新」的開發願景目標，市府設計台中市首例的全太陽能屋頂建築，造型新穎兼具功能性，符合水湳經貿園區都市綠能指標，太陽能板整體產生電力，將優先供轉運中心建築整體營運及夜間照明使用，未來可成為大台中地區低碳示範基地。

中市交通局表示，水湳轉運中心將廣設電動車充電設備，帶動整體綠色交通發展；建築外觀為兼具速度、科技感，除加強整體綠化及節能減碳，還配置膠囊式司機休息室及行控中心，提供舒適的休息環境，如同「點亮水湳夜空的北極之星！」，成為水湳經貿園區的指標性建築之一。

台中水湳轉運中心以「北極之星」為設計主軸，猶如園區的北極星一般，指引遊子返鄉路途。圖／台中市政府提供
台中水湳轉運中心以「北極之星」為設計主軸，猶如園區的北極星一般，指引遊子返鄉路途。圖／台中市政府提供

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