芳苑鄉長藍綠對決…辦農產行銷剝土豆 提政見藍圖盼支持

五合一選舉升溫，藍營芳苑鄉長參選人、彰化縣府縣政顧問林保玲今天參加彰化縣農漁牧產業觀光推展協會舉辦的「好事花生趣味競賽」行銷在地農產和海空步道美景；民進黨芳苑鄉長參選人、鄉代會主席洪松林也推出政見文宣，並說「不畫看得吃不到的大餅，推出政見一定會實現」。

芳苑鄉長洪和炉兩任即將屆滿，國民黨籍的林保玲積極參選芳苑鄉長，日前即提出「幸福政策」，包括投保芳苑鄉民團體意外險、發展王功漁港暨老街休閒園區計劃等，近日更一連策劃參與多場行銷農業活動，包括上周的「蚵畫人生闖關接力賽」和大家一起剝蚵、串蚵，而今天則參加在芳苑鄉無極西華宮廣場舉辦的「好事花生趣味競賽」，和大家一起夾土豆仁、分送鮮蚵海產粥。

林保玲說，花生是在地重要農特產，希望藉由剝花生、夾土豆仁、炒花生教學等趣味競賽，行銷落花生，而一旁的海空步道近來也成為熱門景點，在地農特產結合在地美景，盼能帶動地方觀光休閒發展。

林保玲說，今年花生受氣候忽雨忽熱影響，產量少了3、4成，即使價格提高到每台斤約60元，但產量少，農民依舊收入有限，其實在地不少農民很會炒花生，花生糖也做得非常好吃，卻缺少品牌行銷，未來也希望能輔導建立品牌，才能提高農民收益。