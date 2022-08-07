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帶爸爸來運動 中市國民運動中心推父親節限定優惠
今年上半年受疫情影響，民眾外出運動頻率大減，近期疫情稍緩，台中市各國民運動中心，推出多項父親節限定優惠活動，鼓勵子女以實際行動陪伴爸爸，一起到運動中心，享受運動優惠又健康，歡慶父親佳節。
運動局長李昱叡表示，國民運動中心因應特殊節日規劃專案活動，市府並積極建設大型運動場館，首創成人與兒童運動需求兼具的「國民暨兒童運動中心」，盼提升全民健康，將運動習慣融入生活。
運動局指出，市府規劃10座國民運動中心，已啟用營運的包括朝馬、北區、南屯國民運動中心及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心等6座，今年上半年清水、豐原、北屯已陸續動工，太平國民暨兒童運動中心也即將在今年動工，市府完善台中市運動場館，提升城市運動風氣。
運動局表示，南屯國民運動中心推出「88特別企劃─我的爸爸是超人，也是我的男神」活動，8月3日至17日報名一對一教練課程的男性朋友，限量20名新生可享有8888元起優惠，舊生也有續報優惠，並額外加贈健身房男神月卡1張；此外，活動期間購買男神月卡(期限40天)享888元優惠(原價1500元)，男性報名Inbody身體質量檢測還可享半價優惠。
潭子國民暨兒童運動中心在8月6日至10日舉辦「爸爸動起來」限時優惠活動，活動期間內購買健身月卡(30天)或報名一對一健身體驗課程皆可享880元優惠價格，每人限購各2組。
大里國民暨兒童運動中心則規劃「里愛88 爸爸由里守護」優惠活動，8月8日父親節當天使用游泳池設施，凡2人同行中有一名「爸爸」，爸爸本人可享免費；此外，男性於8月8日至21日期間購買8堂課可享88折優惠，8月份購買單堂體驗課還可享半價優惠，體驗當日報名課程同享88折購課優惠。
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