父親節展現父愛 顏清標煮海鮮麵給女兒顏莉敏吃

這個父親節禮物很特別，鎮瀾宮董事長顏清標敵不過女兒台中市副議長顏莉敏的撒嬌，親自煮了海鮮麵給女兒吃，當成是父親節禮物，他溫柔說，女兒為民服務忙，他趁此機會教女兒煮海鮮麵，以後女兒可以自己煮來吃。

鎮瀾宮董事長顏清標被稱為外冷內熱，個性豪爽，對家人付出也毫無保留，他女兒是台中市副議長顏莉敏，顏莉敏今天在臉書貼影片問，今年大家計畫如何慶祝父親節呢？「許多日子，莉敏跟爸爸總是各忙各的，家人很少有時間能夠一起好好吃個飯。」

她說全天下的父親應該都敵不過女兒的撒嬌，今年父親節，她拜託爸爸顏清標煮了碗她最愛的海鮮麵，用最樸（任）實（性）的方式，陪爸爸度過這個父親節。