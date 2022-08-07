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父親節展現父愛 顏清標煮海鮮麵給女兒顏莉敏吃
這個父親節禮物很特別，鎮瀾宮董事長顏清標敵不過女兒台中市副議長顏莉敏的撒嬌，親自煮了海鮮麵給女兒吃，當成是父親節禮物，他溫柔說，女兒為民服務忙，他趁此機會教女兒煮海鮮麵，以後女兒可以自己煮來吃。
鎮瀾宮董事長顏清標被稱為外冷內熱，個性豪爽，對家人付出也毫無保留，他女兒是台中市副議長顏莉敏，顏莉敏今天在臉書貼影片問，今年大家計畫如何慶祝父親節呢？「許多日子，莉敏跟爸爸總是各忙各的，家人很少有時間能夠一起好好吃個飯。」
她說全天下的父親應該都敵不過女兒的撒嬌，今年父親節，她拜託爸爸顏清標煮了碗她最愛的海鮮麵，用最樸（任）實（性）的方式，陪爸爸度過這個父親節。
「阿標師的海鮮麵」影片中，顏莉敏自己到市場買食材，帶回家請父親顏清標煮，烹煮過程全程錄影，顏清標說，女兒為民服務工作忙，他趁這次機會教女兒煮海鮮麵，女兒以後有空可以自己煮來吃，顏清標說明煮麵過程，充滿父愛溫柔。
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