快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親節展現父愛 顏清標煮海鮮麵給女兒顏莉敏吃

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
鎮瀾宮董事長顏清標煮海鮮麵給女兒台中市副議長顏莉敏吃，慶祝父親節。圖／取自顏莉敏臉書
鎮瀾宮董事長顏清標煮海鮮麵給女兒台中市副議長顏莉敏吃，慶祝父親節。圖／取自顏莉敏臉書

這個父親節禮物很特別，鎮瀾宮董事長顏清標敵不過女兒台中市副議長顏莉敏的撒嬌，親自煮了海鮮麵給女兒吃，當成是父親節禮物，他溫柔說，女兒為民服務忙，他趁此機會教女兒煮海鮮麵，以後女兒可以自己煮來吃。

鎮瀾宮董事長顏清標被稱為外冷內熱，個性豪爽，對家人付出也毫無保留，他女兒是台中市副議長顏莉敏，顏莉敏今天在臉書貼影片問，今年大家計畫如何慶祝父親節呢？「許多日子，莉敏跟爸爸總是各忙各的，家人很少有時間能夠一起好好吃個飯。」

她說全天下的父親應該都敵不過女兒的撒嬌，今年父親節，她拜託爸爸顏清標煮了碗她最愛的海鮮麵，用最樸（任）實（性）的方式，陪爸爸度過這個父親節。

「阿標師的海鮮麵」影片中，顏莉敏自己到市場買食材，帶回家請父親顏清標煮，烹煮過程全程錄影，顏清標說，女兒為民服務工作忙，他趁這次機會教女兒煮海鮮麵，女兒以後有空可以自己煮來吃，顏清標說明煮麵過程，充滿父愛溫柔。

鎮瀾宮董事長顏清標煮海鮮麵給女兒台中市副議長顏莉敏吃，慶祝父親節。圖／取自顏莉敏臉書
鎮瀾宮董事長顏清標煮海鮮麵給女兒台中市副議長顏莉敏吃，慶祝父親節。圖／取自顏莉敏臉書

顏清標 父親節

延伸閱讀

父親節大餐 這樣料理「護心」拒三高於門外

返鄉分享新書 Kolas：沒有爸爸的父親節心中五味雜陳

李國毅當爸首過父親節 自嘆「不敬業」只想回家抱女兒

台中和平親子館慶祝父親節 搗麻糬、射箭體驗好新奇

相關新聞

桌球教練返鄉創業 運動學院盼啟發學童愛上運動

彰化縣溪湖鎮嘻虎運動學院負責人陳瑞禮返鄉創業，曾是北部國高中的桌球教練，對運動的喜好是小時候在家鄉湖東國小桌球隊啟蒙，現...

腦麻兒子獲總統教育獎 彰化模範父親林文政故事有洋蔥

彰化縣政府及彰化市公所今天分別舉辦模範父親節表揚活動，其中，喜樂小兒麻痺關懷協會推薦的林文政，為照顧腦性麻痺的兒子，再因...

江啟臣買蛋糕送爸爸逢兩岸緊張 這個父親節五味雜陳

明天是父親節，立委江啟臣今天在臉書說，他買蛋糕送爸爸慶祝父親節，目前正逢兩岸緊張， 他想到自己在金門服役時，正逢九六台海...

輔導未登記工廠合法化中市績效佳 議員呼籲：務必加速

經濟部依據「經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法化經營業務成效要點」，每年評比各地方政府輔導未登記工廠成效；中市政府經發...

國漫館選址生變 議員批中市府行政怠惰不積極協調

國家漫畫博物館歷經多次波折，2020年10月確定續留台中，選定帝國糖廠、台鐵新民街倉庫群2處場址。中市議員何敏誠近期發現...

天氣炎熱南投水里玩水節吸人潮 整修更完善遊客肯定

投資新台幣300萬元整地及修繕，水里玩水節今天午前已吸引逾3000人次入園玩水，鄉公所表示，玩水節今年委由專業廠商營運，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。