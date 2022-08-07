罕見鬼月「送肉粽」 強碰明華園讓和美戲迷好掙扎

農曆七月「鬼月」忌諱多，甚至辦「送肉粽」科儀都極為罕見。但彰化縣和美鎮鐵山里辦公室公告，今晚10到11時將有「送肉粽」送煞儀式，建議民眾盡量迴避，由於今晚和美有場「明華園」總團公演，讓戲迷們好掙扎。不過，專業法師說，毋須緊張，能避就避，避不掉也是有因應之道。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。近年來，「送肉粽」儀式越辦越多，甚至流行到內陸，從南投埔里到新竹都在辦。

今晚和美鎮的「送肉粽」儀式，是一名厭世輕生者的家屬，在為亡者舉行火化出殯後，舉辦「送肉粽」去煞儀式，由和美鎮鐵山里辦公室公告送肉粽路線，是沿著秀東路→嘉鐵路→轉彰美路→道周路→和線路→線西工業處區一路送出海，全程由法師壓煞，時間大約1小時，請民眾屆時迴避。由於行進路線是採車載，速度較快，民眾較不易受到影響，因此毋須恐慌。

由於今晚7點20分，縣府在和美鎮和仁國小邀請明華園總團公演，很多民眾擔心觀賞完後，回家路途會遇到「送肉粽」。近五十年來，曾辦過40多場「送肉粽」儀式的法師顏文讚說，「送肉粽」既有公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗。

很多人都害怕開車在半路上遇到「送肉粽」，甚至不知所措，顏文讚說，其實沒那麼恐怖，如果與送肉粽同向，就緊跟著，不要超車，遇到叉路再避開即可，如果是對向，就停靠路邊，熄火、關燈，緊閉車窗，待送肉粽通過後，再駛離。