提前退休專心做公益 慈濟兩志工當選模範父親

慈濟基金會志工詹大為50歲就退休，對公益活動出錢出力，曾當選彰化縣好人好事；另一位志工江豐作也是提前退休，在住家設立環保站26年，帶領志工回收資源與減廢，並主動掃街18年。詹大為與江豐作長期行善不求回報，足為子女與社會表率，今年雙雙獲選彰化縣永靖鄉模範父親。

詹大為65歲，家住永靖鄉永西村，退休前在證券公司服務，1995年成為慈濟志工，2007年退休成為全職志工，對慈濟基金會的慈善訪視、活動紀錄、志工培訓、防毒宣導、人文推廣、醫院志工、國外關懷團、助念告別式、社會服務等活動幾乎無一缺席，最近兩年他自我期許要再為社會多盡心力，於是襄助創世基金會供餐給獨居長者。

詹大為的母親曾當選永靖鄉模範母親，詹大為的兩名子女各有工作，他家三代同堂和樂融融。2020年年底他的母親辭世，詹大為捐出母親部分遺產給學校和公益團體，遺愛郷里傳為美談。永靖鄉模範父親遴選委員會認為詹大為以前擔任多所學校的常務委員、副會長、家長會會長，熱心協助推動教育，退休後又熱心公益，當選模範父親實至名歸。

家住永南村的77歲江豐作以前在金融界服務，1994年和妻子加入慈濟志工行列，2003年他提前退休只為成為全職慈濟志工。為了落實慈濟愛護地球的理念，江豐作1996年在自家設立環保站，帶動近百名環保志工把鄉內的廢棄物加以回收和分類，變廢為寶，減少廢棄物。

江豐作和妻子帶動環保志工掃街，每月第三周日上午，從永靖鄉中山路與瑚璉路口掃到成美文化園區，18年從不間斷；每月第二周的周日慈濟大回收，持續12年帶動南彰化30多名更生人做資源回收，得到彰化地檢署肯定。江豐作付出無所求，家庭和睦，被鄉里推薦當選模範父親；他說，能為社會盡一點心力是他最高興而且覺得有意義的事。