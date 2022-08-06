快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中推銷農特產 王惠美曝：第1家百貨公司進度

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
彰化縣長王惠美化身超級銷售員，在台中中友百貨夏日小農市集推銷彰化農特產。記者趙容萱／攝影
彰化縣長王惠美化身超級銷售員，在台中中友百貨夏日小農市集推銷彰化農特產。記者趙容萱／攝影

位於台中市的中友百貨夏日小農市集彰化主題周今天登場，彰化縣長王惠美在今天下午2時化身超級銷售員，直播開箱推銷彰化農特產，並說明彰化人期待的第一家百貨公司中友百貨彰化館進度。

王惠美說，彰化縣政府為迎接彰化建縣300年，今年四月與中友百貨簽BOT開發案，預計最快在2024年底、最晚在2025年初，彰化就能擁有第一家百貨公司，非常榮幸與中友百貨合作開發，一起創造百貨商機。

王惠美指出，王惠美說，彰化縣是農業大縣，葡萄產量為全國近50%、花卉也有40%，首度與中友百貨合作，嚴選16家特色廠商到中友小農市集展售，並透過實體、線上行銷；縣府輔導青農不遺餘力，從最早的44人到如今已達2300多人，縣府認證「彰化優鮮商標」讓民眾吃得安心。

中友百貨表示，十年來中友百貨在暑假推出夏日小農市集，用行動支持中部在地農業，今年的小農市集從7月下旬起至8月14日，每周六、日下午1時至6時，在中友百貨C棟1F廣場舉辦，其中今起二周推出彰化主題周，與彰化16家小農合作，力挺在地小農。

彰化縣長王惠美（左）化身超級銷售員，在台中中友百貨夏日小農市集推銷彰化農特產。記者趙容萱／攝影
彰化縣長王惠美（左）化身超級銷售員，在台中中友百貨夏日小農市集推銷彰化農特產。記者趙容萱／攝影
彰化縣長王惠美（中）化身超級銷售員，在台中中友百貨夏日小農市集推銷彰化農特產。記者趙容萱／攝影
彰化縣長王惠美（中）化身超級銷售員，在台中中友百貨夏日小農市集推銷彰化農特產。記者趙容萱／攝影

王惠美

延伸閱讀

彰化升格夢碎誰之過？藍綠縣長參選人互指對方要負責

2022縣市首長選舉女力報到！誰聲量拿第一？

火場救人後運勢沖天 蔡彰鍠今到彰化捐第18輛復康巴士

年久失修！彰化縣府斥資三千萬改善大村排水、護岸道路

相關新聞

節能降光害 南投助農民換LED燈

南投縣紅龍果、茭白筍栽培面積逾2千公頃，由於都採燈具照明調整產期，衍生光害問題，影響農地周邊生態且燈具耗能驚人，縣府鼓勵...

台中推銷農特產 王惠美曝：第1家百貨公司進度

位於台中市的中友百貨夏日小農市集彰化主題周今天登場，彰化縣長王惠美在今天下午2時化身超級銷售員，直播開箱推銷彰化農特產，...

綠空廊道56處衝突點怎安心散步？ 建設局：著手改善

台中市政府向議會提出「鐵路高架化相關配套政策規劃與執行情形」專案報告，議員蕭隆澤指出，高架鐵路下的綠空廊道全線21.7公...

海空步道太普遍 彰化芳苑兩社區為保安林發起命名

全台的保安林共同名字都叫「保安林」，彰化縣芳苑鄉仁愛與博愛兩個社區今天發起中部第一個為保安林命名活動，社區民眾聚集西華宮...

南投紅龍果、茭白筍LED燈加持 省錢節能環保

南投縣紅龍果和茭白筍是重要農作物，種植面積超過2千公頃，都採用燈具照明調整產期，卻衍生光害問題，影響農地周邊生態且燈具耗...

影／拚經濟！豐原第一公有市場 鼓勵男性採買送雞蛋

全台疫情趨緩，本周末適逢父親節前夕，台中市經發局今早在豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，男性採買超過2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。