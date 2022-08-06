台中推銷農特產 王惠美曝：第1家百貨公司進度

位於台中市的中友百貨夏日小農市集彰化主題周今天登場，彰化縣長王惠美在今天下午2時化身超級銷售員，直播開箱推銷彰化農特產，並說明彰化人期待的第一家百貨公司中友百貨彰化館進度。

王惠美說，彰化縣政府為迎接彰化建縣300年，今年四月與中友百貨簽BOT開發案，預計最快在2024年底、最晚在2025年初，彰化就能擁有第一家百貨公司，非常榮幸與中友百貨合作開發，一起創造百貨商機。

王惠美指出，王惠美說，彰化縣是農業大縣，葡萄產量為全國近50%、花卉也有40%，首度與中友百貨合作，嚴選16家特色廠商到中友小農市集展售，並透過實體、線上行銷；縣府輔導青農不遺餘力，從最早的44人到如今已達2300多人，縣府認證「彰化優鮮商標」讓民眾吃得安心。