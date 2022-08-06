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台中和平親子館慶祝父親節 搗麻糬、射箭體驗好新奇

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，孩子與爸爸們體驗傳統射箭、搗麻糬等泰雅族文化，場面相當溫馨。圖／弘光科技大學提供
台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，孩子與爸爸們體驗傳統射箭、搗麻糬等泰雅族文化，場面相當溫馨。圖／弘光科技大學提供

台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，由弘光科技大學設計活動內容，孩子與爸爸們體驗傳統射箭、搗麻糬等泰雅族文化，穿著傳統族服唱歌謠，場面相當溫馨。

今天上午9點，和平區三叉坑部落傳出陣陣歡笑聲，家長帶著孩子參加4大親子闖關互動遊戲，有體現泰雅族勇士精神的射箭體驗、傳統美食搗麻糬DIY體驗、傳統技藝手工串珠DIY製作、泰雅族傳統服飾免費試穿拍照體驗等，遊戲中提早慶祝父親節。其中，和平區長吳萬福、台中市議員林榮進，以及當地部落理事長、代表也到場參加。

負責石岡暨和平親子館業務的弘光幼保系助理教授黃佩岑表示，和平親子館注重部落原住民文化傳承，父親節親子活動以原鄉部落特色與歷史脈絡規劃，讓爸爸們用經驗分享、人文技藝傳承，教下一代認識部落文化。

弘光科大教保產業發展中心主任廖瑞琳指出，和平親子館以泰雅族文化為基礎，連結在地資源與團體，把部落文化融入課程活動中，去年4月學校承辦以來，積極推廣部落文化與技藝，親子透過共玩、共學，讓部落文化得以傳承，獲得各界肯定。

表演活動安排親子館的10位幼兒，穿著泰雅族傳統服飾、手上拿著樂器，進行族語演唱，接著有傳統舞蹈演出，小朋友在老師的指導下，把泰雅族的特色用獨特風格演繹出來，可愛的模樣，讓台下的爸爸、媽媽拿出相機不停地捕捉精彩畫面。

羅姓家長說，他平常忙著耕作，小孩就託付給阿嬤，親子館內有專業老師引導，讓小孩跟阿嬤一起學習，課程跟部落息息相關，親子一起共學，現在假日辦活動，換他陪著小孩一起參加，增進親子之間的情感。

台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，孩子穿著傳統族服唱歌謠，，場面相當溫馨。圖／弘光科技大學提供
台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，孩子穿著傳統族服唱歌謠，，場面相當溫馨。圖／弘光科技大學提供
台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，孩子與爸爸們體驗傳統射箭、搗麻糬等泰雅族文化，場面相當溫馨。圖／弘光科技大學提供
台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，孩子與爸爸們體驗傳統射箭、搗麻糬等泰雅族文化，場面相當溫馨。圖／弘光科技大學提供
台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，孩子與爸爸們體驗傳統射箭、搗麻糬等泰雅族文化，場面相當溫馨。圖／弘光科技大學提供
台中市和平親子館今舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動，孩子與爸爸們體驗傳統射箭、搗麻糬等泰雅族文化，場面相當溫馨。圖／弘光科技大學提供

親子 泰雅族 父親節

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