綠空廊道56處衝突點怎安心散步？ 建設局：著手改善

台中市政府向議會提出「鐵路高架化相關配套政策規劃與執行情形」專案報告，議員蕭隆澤指出，高架鐵路下的綠空廊道全線21.7公里，與平面道路交會有56處「衝突點」讓民眾在廊道運動時，必須小心翼翼，無法安心。目前市府只作豐原圓環東路與環中東路兩斷點設跨橋，太消極。

市府建設局長陳大田說，嚴格說來綠空廊道與東西向道路交會點56處，並非每處都算「衝突點」全長21.7公里，市府施作兩處斷點跨橋，另編列經費優化交會地點的交通號誌、鋪面等，確保民眾通行安全。

台中鐵路高架化完工通車，綠空廊道也陸續啟用，成為況線民眾的休憇、散步或騎自行車的廊道。不過蕭隆澤認為，全線21.7公里與東西向道路交會，大大小小56個路口容易發生事故的衝突點，美中不足。目前僅豐原區新建橫跨圓環東路的專用橋，另潭子圓環東路也將設置跨橋。

蕭隆澤說，市府只挑兩處改善交通，作法消極？難道民眾運動，要隨時經過路口，還要注意各種狀況？他建議比照潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐綠廊等，整體規劃自行車專用跨橋，提升安全性，騎單車一路暢通，不用一再等候紅綠燈及穿越馬路。否則難保會與平面道路人車發生衝突。

建設局長陳大田回應，台中綠空廊道是台中市民最喜愛的自行車休閒運動廊道，其中有2處斷點須增設自行車跨橋串聯，目前豐原區圓環東路(台3線)自行車跨橋已獲交通部補助3280萬元，預計明年7月前完成。

另一處潭子區環中東路南北兩側綠廊自行車道無法直接通過環中東路，須繞行至中山路(台3線)或復興路300公尺，因繞行距離過長，且中山路及復興路車流量多，將規劃長度317公尺的自行車跨橋，總經費約7500萬元，完工後可減少繞道並確保過路安全性，將綠空廊道通行斷點加以串聯，提升廊道舒適性。