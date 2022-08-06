野生捕抓「廖老大」霸氣搭棚 明號召粉絲溪湖捐血

中部疫情趨緩，醫療用血因近期開刀數增加等因素鬧血荒；挑戰中國網紅「傑尼龜」暴紅的台灣賽車教父「廖老大」埼玉國際公司負責人廖志賢全國巡迴號召粉絲捐血，明天將在彰化溪湖糖廠場登場，廖老大今天率隊到場搭棚，充滿愛心又霸氣身影讓人感動。

台中捐血中心說明，明天的捐血活動在彰化溪湖糖廠舉辦，時間為明天上午9時到下午4時，現場共有2輛捐血車，預估可募得400袋血。

台中捐血中心統計，中部疫情趨緩，很多原本5、6月安排開刀順延在本月開刀，用血量大增，中部血庫缺血，統計今天血庫僅剩3.6天，低於7天安全庫存量，為急缺用血，其中又以A型血最缺，僅剩2.7天，O型血有3天存量、B型血4.6天、AB型8.3天。

台中捐血中心說明，台灣賽車教父「廖老大」今年3月因挑戰中國網紅「傑尼龜」而一炮而紅，今年5月得知因疫情及梅雨影響，血庫非常缺血，號召粉絲展開全國巡迴捐血動。