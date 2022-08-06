彰化參選人趕場祝賀 模範父親大會加倍熱鬧
再過兩天就是一年一度的父親節，彰化縣員林市公所、永靖鄉公所提前在今天表揚模範父親，每一位接受表揚的模範父親都閤家光臨，加上彰化縣年底五合一選舉日漸逼近，參選人紛紛趕到恭賀，喜氣洋洋的場面備加熱鬧。
員林市公所在皇潮鼎宴禮宴會館舉辦111年模範父親表揚活動，承辦活動的員林錦龍獅子會會員表演舞蹈揭開表揚典禮序幕，員林市46名模範父親依序到攝影專區受獎，接著和市長游振雄、縣議員張錦昆、市民代表會主席賴東位等人合影。錦龍獅子會會長鄭佳明、市民代表及各里里長都到場祝賀。
永靖鄉公所在新吉利婚宴美食會館，一口氣舉辦111年慶祝父親節暨特優村長及績優民政人員、110年度績優調解委員表揚活動，36名受表揚模範父親和家屬歡喜上台領獎，舞台區熱鬧滾滾。雖然國內COVID-19疫情趨緩，但鄉公所考量公衛安全，準備精緻餐盒和蛋糕、點心送給受獎人帶回家享用，沒在餐廳用餐。
員林市今年有3位模範父親獲選縣模範父親，分別是湖水里68歲吳春景、新生里72歲紀寶活、中央里66歲游金松。吳春景要求子女假日早起打掃居家，抄寫治家格言，以言教、身教教導子女正確的待人處事準則，吳春景也對編輯吳氏宗親族譜有很大貢獻。紀寶活服務杏壇，獲總統及國防部頒發獎項60多座，國家教育研究院2015年把他的生平事蹟拍攝成微電影「第二個爸爸」，提供全國教育界作楷模學習，即使退休仍應邀演講，正面提升社會價值觀。游金松1980年創業，發明全世界第一支超薄型油壓開門器，40多年創新與研發，榮獲彰師附工和北科大傑出校友，他家五代同堂，家庭和樂美滿。
永靖鄉鄉長詹木根恭喜崙子村模範父親陸振佑，不但榮獲永靖鄉又入選彰化縣模範父親縣代表。詹木根表示，陸振佑事業有成後熱心公益，曾任崙子社區發展協會理事與志工、氣體協會理事長、永興國小校友會會長、衛生所主委、後憲、義警、民防、警友、田中分局及消防顧問，為子女與永靖鄉樹立服務貢獻回饋社會的好典範。陸振佑說，他能有今天成就都是鄉里栽培，他所做的事情都是做人基本，不足掛齒。
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