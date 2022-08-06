海空步道太普遍 彰化芳苑兩社區為保安林發起命名

全台的保安林共同名字都叫「保安林」，彰化縣芳苑鄉仁愛與博愛兩個社區今天發起中部第一個為保安林命名活動，社區民眾聚集西華宮廣場，寫下自己認為最能代表當地保安林特色的名字，彙整後將由兩個社區發展協會幹部及在地意見領袖討論，預定年底公布名稱。

芳苑鄉仁愛與博愛兩社區的保安林，日本殖民台灣時代編號1709號，面積30公頃，直到現在這塊保安林對外名稱就叫保安林，公部門文件編號1709作為識別，1709號保安林位於去年暴紅的彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道，外人只知海空步道，不知道1709保安林。

迪士尼知名動漫「怪獸電力公司」有一名經典對白，主角大眼仔對另一名主角詹姆士說「取了（名字）之後就會有感情。」端午節過後天氣逐漸晴朗穩定，沒冷冽東北季風，芳苑鄉紅樹林海空步道又見遊人回籠，當地居民認到台灣有很多海空步道，希望1709保安林有名字，能跟地方連結並產生感情，因此仁愛社區邀請博愛社區共同推動為保安林命名，今天兩社區300多名居民到海空步道堤防內的西華宮廣場集會，在命名活動文件寫下自己認為最能代表1709號保安林的名字。

博愛社區理事長林有文表示，博愛社區居民平時感情就很好，也熱衷公共事物，今天大家積極投入命名活動，命名「海空保安林」的呼聲最高。他透露，仁愛社區邀請博愛社區一起來為保安林命名，仁愛社區理事長陳煥明說，舉辦活動最主要是希望透過這樣的行動喚起社區居民對環境認識的重要性，進而維持環境永續。

南投林區管理處副處長李志珉說，1709號保安林主要功能是防止風害，這次社區主動發起的命名活動，南投林管處樂觀其成，會和當地居民討論人氣最高的名字，並在年底公布命名結果。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠是當地人，自稱小時候常來這裡玩，當地居民稱呼這裡「沙山」；他說，林務局南投林區管理處透過社區認養環境整理把附近環境變好，希望今天命名活動順利圓滿。