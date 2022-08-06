南投紅龍果、茭白筍LED燈加持 省錢節能環保

南投縣紅龍果和茭白筍是重要農作物，種植面積超過2千公頃，都採用燈具照明調整產期，卻衍生光害問題，影響農地周邊生態且燈具耗能驚人，南投縣政府鼓勵農民改用環保節能LED燈，不僅節省電費，紫色燈光也降低光害，還讓農地入夜後更添浪漫，讓農業朝高效智能發展，更兼具環保效能。

南投縣農業處長陳瑞慶說，南投是農業大縣，栽種多種果樹及蔬菜，其中紅龍果、茭白筍夜間常以燈具照明調整產期，夜間農地光明大放成為特色。但強光不僅耗電量大，且光害影響農地周邊生態，傳統燈泡更有重金屬汙染疑慮。

南投縣去年與暨南大學合作，輔導埔里鎮農民以LED燈取代傳統高壓鈉燈，建置10公頃示範專區，共汰換344盞高壓鈉燈，每年可節約11.1萬度用電，埔里鎮1800公頃的茭白筍田全部改裝設LED燈，一年電費可省下1億元，紫色LED燈光對生物環境影響大幅降低，入夜後還增添浪漫。

南投縣紅龍果面積超過500公頃，主要在集集鎮和名間鄉，集集農民也和台中農改場合作，最早採用燈照調整紅龍果產期。但傳統燈泡可能含汞、鉛等重金屬汙染疑慮，LED燈非玻璃材質，也不怕雨水，李姓農民說，和23W省電燈泡相比，LED燈不僅能有效催花，每公頃一年可省下2萬多元電費，但要全部更換LED燈是一筆大費用。