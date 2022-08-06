影／拚經濟！豐原第一公有市場 鼓勵男性採買送雞蛋

全台疫情趨緩，本周末適逢父親節前夕，台中市經發局今早在豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，男性採買超過200元可兌換雞蛋一盒，百份名額秒殺。豐原公市經改善照明、公廁、電梯與瓷磚地面，生意興榮，近期7攤肉販設置溫控販售台，肉質保鮮又好看，深受顧客喜愛。

下周一就是父親節，為鼓勵男性走入傳統市場，經發局今在豐原舉辦「美味豐原 歡慶八八」市場行銷活動，消費滿額參加刮刮樂、摸彩、打卡按讚送50元抵用券等，男性購買200元商品可兌換雞蛋一盒(10入)，奶爸們購物不手軟，霸氣十足，150份名額秒殺。

經發局長張峯源表示，上半年新冠肺炎Omicron疫情升溫，民眾減少出門採買，改變消費習慣由網路訂購，大幅影響傳統市場經濟。

張峯源指出，本場活動是今年市場行銷活動首場，且適逢父親節，特別選在豐原第一公有零售市場，此處是豐原人在地採買的大據點，有著悠久歷史背景，也是許多家庭、親子間的共同回憶。

近年，經發局投入經費改善豐原市場硬體建設，如電梯汰換工程、公廁修繕、防疫施設改善工程等，近期更有7攤肉販設置溫控販售台，提升常溫肉品品質，讓消費者逛得舒適、吃得安心。

經營第二代的豬肉販林姓老闆娘認同，裝設溫控販售台後，豬肉肉品能以低溫保鮮、色澤佳，不受連日高溫炎熱影響，「真的是夏天的救星」。採買的林小姐說，溫控販售台讓檯面乾淨又明亮，且肉品冷藏、異味減少，採買起來舒適許多。