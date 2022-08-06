快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／拚經濟！豐原第一公有市場 鼓勵男性採買送雞蛋

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豬肉攤裝設溫控販售台，豬肉肉品能以低溫保鮮、色澤佳，不受連日高溫炎熱影響，攤販老闆大讚，「真的是夏天的救星」。記者林佩均／攝影
豬肉攤裝設溫控販售台，豬肉肉品能以低溫保鮮、色澤佳，不受連日高溫炎熱影響，攤販老闆大讚，「真的是夏天的救星」。記者林佩均／攝影

全台疫情趨緩，本周末適逢父親節前夕，台中市經發局今早在豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，男性採買超過200元可兌換雞蛋一盒，百份名額秒殺。豐原公市經改善照明、公廁、電梯與瓷磚地面，生意興榮，近期7攤肉販設置溫控販售台，肉質保鮮又好看，深受顧客喜愛。

下周一就是父親節，為鼓勵男性走入傳統市場，經發局今在豐原舉辦「美味豐原 歡慶八八」市場行銷活動，消費滿額參加刮刮樂、摸彩、打卡按讚送50元抵用券等，男性購買200元商品可兌換雞蛋一盒(10入)，奶爸們購物不手軟，霸氣十足，150份名額秒殺。

經發局長張峯源表示，上半年新冠肺炎Omicron疫情升溫，民眾減少出門採買，改變消費習慣由網路訂購，大幅影響傳統市場經濟。

張峯源指出，本場活動是今年市場行銷活動首場，且適逢父親節，特別選在豐原第一公有零售市場，此處是豐原人在地採買的大據點，有著悠久歷史背景，也是許多家庭、親子間的共同回憶。

近年，經發局投入經費改善豐原市場硬體建設，如電梯汰換工程、公廁修繕、防疫施設改善工程等，近期更有7攤肉販設置溫控販售台，提升常溫肉品品質，讓消費者逛得舒適、吃得安心。

經營第二代的豬肉販林姓老闆娘認同，裝設溫控販售台後，豬肉肉品能以低溫保鮮、色澤佳，不受連日高溫炎熱影響，「真的是夏天的救星」。採買的林小姐說，溫控販售台讓檯面乾淨又明亮，且肉品冷藏、異味減少，採買起來舒適許多。

豐原第一公有零售市場市場管理員張晉佳表示，目前有其他肉攤陸續申請中，將由市場統一協助申請經費，逐步提升市場攤商環境。

豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，場面熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，場面熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
豬肉攤裝設溫控販售台，豬肉肉品能以低溫保鮮、色澤佳，不受連日高溫炎熱影響，攤販林姓老闆娘大讚，「真的是夏天的救星」。記者林佩均／攝影
豬肉攤裝設溫控販售台，豬肉肉品能以低溫保鮮、色澤佳，不受連日高溫炎熱影響，攤販林姓老闆娘大讚，「真的是夏天的救星」。記者林佩均／攝影
豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，男性採買超過200元可兌換雞蛋一盒，百份名額秒殺，熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，男性採買超過200元可兌換雞蛋一盒，百份名額秒殺，熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影

父親節

延伸閱讀

台中豐原「太平洋夜市」月底熄燈 百貨爭取承租停車空間

台中豐原「太平洋夜市」傳月底熄燈 百貨證實：不租了

歡迎波洛西訪台 她祭500瓶豐原椪柑汁免費換

無懼疫情干擾 台中經濟指標10項奪冠

相關新聞

豐洲2期用地補償 中市議員反對一市兩制

台中投資興盛，工業用地吃緊，神岡豐洲2期用地因地上物補償爭議，延宕近10年，市府擬制訂專法解套，二度將此案送審。議會法規...

中部5縣市閩語教科書流標 中市成立採購諮詢小組協助

111學年開始，中小學必修本土語言，不過有教育團體指出，距離開學剩不到1個月，中部卻有5縣市小學閩南語教科書流標。台中市...

海空步道太普遍 彰化芳苑兩社區為保安林發起命名

全台的保安林共同名字都叫「保安林」，彰化縣芳苑鄉仁愛與博愛兩個社區今天發起中部第一個為保安林命名活動，社區民眾聚集西華宮...

南投紅龍果、茭白筍LED燈加持 省錢節能環保

南投縣紅龍果和茭白筍是重要農作物，種植面積超過2千公頃，都採用燈具照明調整產期，卻衍生光害問題，影響農地周邊生態且燈具耗...

影／拚經濟！豐原第一公有市場 鼓勵男性採買送雞蛋

全台疫情趨緩，本周末適逢父親節前夕，台中市經發局今早在豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，男性採買超過2...

台中國土計畫遺忘農業偏鄉？ 都發局：將推動田園小城

台中市國土計畫將大甲、大安、外埔大量畫為農業區，市議員施志昌說，看不到市府進一步規畫，2甲安埔也未被放在台中發展願景中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。