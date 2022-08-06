台中國土計畫遺忘農業偏鄉？ 都發局：將推動田園小城

台中市國土計畫將大甲、大安、外埔大量畫為農業區，市議員施志昌說，看不到市府進一步規畫，2甲安埔也未被放在台中發展願景中，難道被市府遺忘了嗎？

台中市政府去年4月30日公告實施「台中市國土計畫」，提出「三大發展核心、六個發展策略區」。都發局表示，依國土計畫指導，甲安埔地區著重農業景觀風貌，逐步朝向，精緻農產及優質田園小城成長，整合體驗型農業與輔導六級農業，吸引農業人口回流，並透過媽祖宗教文化與創客觀光市集，朝向「鐵騎慢活、樂農聖城」發展定位。

施志昌說，2021台中市自願檢視報告，在聯合國永續發展的架構下，透過許多指標因應現在及至2030未來發展的願景。他卻發現在「SDG8就業與經濟成長」以及「SDG11永續城市」兩項指標上不見甲安埔的蹤影。

施志昌表示，國土計畫將甲安埔大量畫為農業區的問題，從不斷質詢「然後呢？」甲安埔的未來何去何從？

施志昌說，從2021台中市自願檢視報告，卻看不到對海岸線旅遊發展有什麼策略，只見大安沙雕音樂節這種短期的活動。他説，從報告中透露盧市府完全不重視甲安埔的就業與經濟發展，甲安埔與台中這座城市是斷裂、沒有連結的，甲安埔再度被遺忘。

施志昌提醒，距離國土計畫細部劃設公告的時間也剩沒幾年，市府應該重視偏鄕發展。

都發局說明，市府去年辦理大安與外埔都市計畫及鄉村地區整體規劃，調查分析區內鄉村地區環境屬性、基盤設施，探討如何引導生活環境改善、特色產業振興、景觀意象營造等，跨局處著手推動。