快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷綠線7場站5處已簽約 市府將標售第一批37戶捷運宅

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳瓊華關切捷運綠線場站土地開發進度，交通局表示進度超前。記者陳秋雲/攝影
台中市議員吳瓊華關切捷運綠線場站土地開發進度，交通局表示進度超前。記者陳秋雲/攝影

台中捷運綠線營運即將滿1年半，6站7處土地開發場站進度備受關注。交通局長葉昭甫說「開發進度超前」7處有5處完成簽約，下半年將標售第一處37戶捷運宅。

台中市議員吳瓊華説，中捷受疫情影響，營運不如預期。外界關注捷運綠線6站7處土地開發基地招商進度是否也因疫情受阻。

交通局長葉昭甫説，7處土地開發進度已超前，目前有5處完成簽約，興建捷運宅。

量體最大的市政府站（G9-1）已有申請人遞件，預計12月辦理評選作業，如順利徵得投資人，預計明年1月完成土地開發案簽約。另市政府站(G9-2)土地開發案則預計第4季公告招商。

文華高中站進度最快，投資人興建地上28層、地下6層的住宅及店鋪已完工，1取得使用執照並完成交屋。市府所分得不動產有37戶，預計於今年下半年起辦理標售作業。

文心崇德站規劃興建地上27層、地下5層住宅、郵局及店鋪，預估投資金額約17億元；文心櫻花站規劃興建地上26層、地下6層之住宅，預估投資金額約13億元。去年6月向都發局申請建造執照，審核中。

四維國小站規劃興建地上22層、地下5層的辦公室及店鋪，預估投資金額約17億元，今年2月申請建照，審核中。

南屯站規劃興建地上27層、地下5層住宅及店鋪，預估投資金額約23億元，今年3月申請建照，都發局審核中。

吳瓊華說，捷運綠線場站土地開發完成可挹注市庫，他更極力爭取烏日沿線車站周遭交通應持續建設；台中鐵路高架化延伸到烏日成功站。

台中捷運 疫情 鐵路高架化

延伸閱讀

斥資8.3億打造 中市逢甲立體停車場啟用

逢甲夜市旁停車場啟用 下載APP逛夜市省去找車位

今年總數量達306輛　台中市電動公車數全國居冠

中市幹線公車6線齊發 升級智慧型站牌一看就懂

相關新聞

豐洲2期用地補償 中市議員反對一市兩制

台中投資興盛，工業用地吃緊，神岡豐洲2期用地因地上物補償爭議，延宕近10年，市府擬制訂專法解套，二度將此案送審。議會法規...

中部5縣市閩語教科書流標 中市成立採購諮詢小組協助

111學年開始，中小學必修本土語言，不過有教育團體指出，距離開學剩不到1個月，中部卻有5縣市小學閩南語教科書流標。台中市...

海空步道太普遍 彰化芳苑兩社區為保安林發起命名

全台的保安林共同名字都叫「保安林」，彰化縣芳苑鄉仁愛與博愛兩個社區今天發起中部第一個為保安林命名活動，社區民眾聚集西華宮...

南投紅龍果、茭白筍LED燈加持 省錢節能環保

南投縣紅龍果和茭白筍是重要農作物，種植面積超過2千公頃，都採用燈具照明調整產期，卻衍生光害問題，影響農地周邊生態且燈具耗...

影／拚經濟！豐原第一公有市場 鼓勵男性採買送雞蛋

全台疫情趨緩，本周末適逢父親節前夕，台中市經發局今早在豐原第一公有零售市場舉辦「美味豐原 歡慶八八」活動，男性採買超過2...

台中國土計畫遺忘農業偏鄉？ 都發局：將推動田園小城

台中市國土計畫將大甲、大安、外埔大量畫為農業區，市議員施志昌說，看不到市府進一步規畫，2甲安埔也未被放在台中發展願景中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。