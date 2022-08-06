中捷綠線7場站5處已簽約 市府將標售第一批37戶捷運宅

台中捷運綠線營運即將滿1年半，6站7處土地開發場站進度備受關注。交通局長葉昭甫說「開發進度超前」7處有5處完成簽約，下半年將標售第一處37戶捷運宅。

台中市議員吳瓊華説，中捷受疫情影響，營運不如預期。外界關注捷運綠線6站7處土地開發基地招商進度是否也因疫情受阻。

交通局長葉昭甫説，7處土地開發進度已超前，目前有5處完成簽約，興建捷運宅。

量體最大的市政府站（G9-1）已有申請人遞件，預計12月辦理評選作業，如順利徵得投資人，預計明年1月完成土地開發案簽約。另市政府站(G9-2)土地開發案則預計第4季公告招商。

文華高中站進度最快，投資人興建地上28層、地下6層的住宅及店鋪已完工，1取得使用執照並完成交屋。市府所分得不動產有37戶，預計於今年下半年起辦理標售作業。

文心崇德站規劃興建地上27層、地下5層住宅、郵局及店鋪，預估投資金額約17億元；文心櫻花站規劃興建地上26層、地下6層之住宅，預估投資金額約13億元。去年6月向都發局申請建造執照，審核中。

四維國小站規劃興建地上22層、地下5層的辦公室及店鋪，預估投資金額約17億元，今年2月申請建照，審核中。

南屯站規劃興建地上27層、地下5層住宅及店鋪，預估投資金額約23億元，今年3月申請建照，都發局審核中。

吳瓊華說，捷運綠線場站土地開發完成可挹注市庫，他更極力爭取烏日沿線車站周遭交通應持續建設；台中鐵路高架化延伸到烏日成功站。