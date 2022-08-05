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父親節返鄉潮注意 台61線這路段全線封閉8小時

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
交通部公路總局第二養工處公告，台61線梧棲至伸港路段於8月7日22時至8月8日6時全線封閉施工，請用路人改道行駛替代道路。圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供
交通部公路總局第二養工處公告，台61線梧棲至伸港路段於8月7日22時至8月8日6時全線封閉施工，請用路人改道行駛替代道路。圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供

下周一是父親節，不少游子提前在這周末返鄉慶祝，交通部公路總局第二養工處公告，台61線梧棲至伸港路段於8月7日22時至8月8日6時全線封閉施工，請用路人改道行駛替代道路

交通部公路總局第二區養護工程處表示，「台61線中彰大橋改善工程」已在去年10月18日完成第一階段改道作業，配置3車道以北上2車道及南下1車道通行，為確保用路人的行車安全，進行路面修補、清掃及交維設施(含紐澤西護欄)修復更換作業。

第二養工處訂於8月7日夜間22時至8月8日上午6時封閉台61線156K+400~167K+900(南下及北上)梧棲至伸港路段辦理相關作業，敬請用路人於封閉期間依指示行駛平面替代道路。

台61線中彰大橋封閉期間導替代道路路線圖：

(一) 北上線167K+900~156K+400(往龍井、清水)：

台61線主線車輛於167K+900匯出匝道(166伸港)改行台61線平面道路繼續前行，右轉台61乙線再左轉接台17線繼續直行，過台17線中彰大橋繼續北行銜接台61線平面道路，於156K+400上匝道(龍井)匯入高架主線行駛。

(二) 南下線156K+400~167K+900(往伸港、線西)：

台61線主線車輛於156K+400匯出匝道(龍井)改行平面道路繼續直行，過台17線中彰大橋繼續南行右轉台61乙線，再左轉台61線平面道路繼續南下至台61線167K+900上匝道(線西)匯入高架主線行駛。

交通部公路總局第二養工處公告，台61線梧棲至伸港路段於8月7日22時至8月8日6時全線封閉施工，請用路人改道行駛替代道路。圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供
交通部公路總局第二養工處公告，台61線梧棲至伸港路段於8月7日22時至8月8日6時全線封閉施工，請用路人改道行駛替代道路。圖／交通部公路總局第二區養護工程處提供

替代道路 車道

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