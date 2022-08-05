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通車1年碰上疫情10家販售店剩販賣機 中捷：重新招標

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運因疫情影響， 6站的販賣店收了5站。捷運公司表示，運量已顯著成長，將改變租約，可供快閃店彈性運用。圖／中捷提供
台中捷運因疫情影響， 6站的販賣店收了5站。捷運公司表示，運量已顯著成長，將改變租約，可供快閃店彈性運用。圖／中捷提供

台中捷運綠線去年通車，6個站設置10幾家販賣店，多家知名餐飲，但不敵疫情，中捷搭乘人次每月約49萬人次，暑假遊客多漲到70萬人次，但有5站販賣店全數收光光，僅舊社站以販賣機苦撐。中捷董事長林志盈說，廠商認為疫情變數多，長期租約變數大。最近將重新上網招標，改採短租或快閃店，吸引廠商。

捷運綠線通車去年4月通車，在市政府、舊社、松竹、水安宮、大慶、高鐵台中等6處捷運站設置10幾家販賣店，風光一時。包括市府站有全家便利商店、台中首家「繼光香香雞x Tplus茶加聯名店」「熠熠咖啡」「星野製菓」「晶碩光學」進駐。

另舊社站「小瓢蟲柴燒窯烤」松竹站有網美最愛的手搖飲「王者香‧蘭花繡茶」「香烘焙坊」「心糕點」。水安宮站有「慶記本舖」「視鏡空間」大慶站有「吾斗米商號」「木森好襪」「樂達遊戲」。高鐵台中站有迷你7-ELEVEN，吸引打卡。

中捷公司董事長林志盈說，捷運綠線因疫情影響，搭乘人次不如預期，但暑假回溫。幾處販賣點，高鐵台中站超商認為區位不好，其餘因業績不佳，僅舊社站業者未撤退。

捷運公司原估販賣店年租金收入99萬7千多元，但僅收到38萬5千元。今年販賣店租金收入預算數888萬元，占總收入預算5.37億元的1.6％。

中捷將上網重新招標，短期租約以一個月到半年，也可做快閃店，增加經營彈性，招商案將陸續上網公告。

中捷今年5、6月因疫情升溫，單月運量約48萬至49萬人次。暑假到來，7月運量達70萬人次，成長40％，全線累積運量日前突破900萬人次。

台中捷運 疫情 高鐵

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