考上大學是煩惱的開始？彰化家扶為受扶兒募助學金

距離新學期開學不到一個月，一般人家的子女考上頂尖大學，無不歡天喜地準備就學，貧困家庭有子女錄取明星學校，苦惱學雜費、住宿等費用「錢從哪裡來？」彰化家扶中心曾有單親媽籌不出錢，受扶助孩子差一點放棄北科大的案例；為了幫助優秀的貧困孩子，彰化家扶中心積極奔走募集資源助學。

二林區的受扶助陳姓學生因父親意外去世，依靠母親在當地社團工作以扶養他和兩名弟弟20年。陳姓學生體恤母親的辛苦，用功求學，去（2021）年錄取台大電機工程學系資訊安全組碩士班，碩一修業期間學業成績表現優異，今年被教授推薦並通過系所會議審查，直接攻讀博士學位。

和美區的受扶助陳姓學生和哥哥、姊姊，在12年前父母離異後，都由母親監護及撫養，母子四人歷經生活上的艱辛，尤其經濟拮据也嘗盡人間冷暖，陳姓學生立志從事法律方面工作，今年如願錄取政大法律系，希望畢業後無論當律師或成為公職法務人員，盡力維護弱勢族群的權益。

這兩名陳姓學生和家扶的受扶助大專校院學生一樣，離鄉背景到外縣市求學，除了學雜費，食宿費用是一筆不小負擔。有些科系需要實驗、做模型，一學期材料費數千元至上萬元，都讓貧困家庭的單親家長感到壓力沈重，因此每年大學和研究所放榜，總有單親家長考慮讓孩子捨遠取近，放棄人人稱羨的頂尖大學院校，改讀鄰近的國立學校，吃住在家裡比較省錢。

彰化家扶中心主任王震光今天表示，教育是脫貧方法之一，受扶助孩子憑著自己的努力與學習，建立自信並培養獨立的能力，「萬事俱備，只欠東風。」善心人士和企業如果願意適時扶助「讓改變在貧困家庭中發生」，支持家扶基金會「無窮世代」計畫，幫助受扶助學子在求學階段能無後顧之憂的穩健成長，一起成為翻轉弱勢兒少與家庭的力量。