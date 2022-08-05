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彰化慈父照顧11歲植物人愛女 「她是我的心肝寶貝」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化彭爸爸的二女兒出生被醫生判定為先天性空腦症（無腦症），如今女兒11歲，呈現植物人狀態。圖／創世基金會彰化分會
彰化彭爸爸的二女兒出生被醫生判定為先天性空腦症（無腦症），如今女兒11歲，呈現植物人狀態。圖／創世基金會彰化分會

彰化彭爸爸的二女兒出生被醫生判定為先天性空腦症（無腦症），如今女兒11歲，呈現植物人狀態，彭爸爸扛起照顧責任，彭爸爸說，從來不沒想過要放棄女兒，對他來說女兒「會哭」、「會笑」、「會撒嬌」，是他的心肝寶貝。

彭爸爸一家四口，大女兒念國中，小女兒10年前出生罹病，從小抱到大，沒有行動能力、無口語，必須靠鼻胃管餵食，因妻子身體狀況不佳，彭爸爸撐起全家，努力扛下龐大的醫療費，常常照顧女兒，夜不成眠，也被經濟壓得喘不過氣，四處向親戚借貸，最後決定賣掉房子，帶家人回彰化老家照顧。

創世基金會2017年開始到宅服務，護理師指導照護技巧及原床泡澡，並給予心理上的支持，陪伴走出陰霾，護理師王喬依說，彭爸爸鮮少顯露負面情緒，常與女兒說話、幫她綁頭髮，不因她行動不便而全家足不出戶，曾看到彭爸爸會抱著女兒在陽光下賞花散步，讓人動容，一家人的感情也相當緊密。

彭爸爸為照顧一家人只能零工，為低收入戶家庭，現在住在鐵皮屋裡，生活環境並不好，彭爸爸說，雖然無法聽到小女兒喊一聲「爸爸！」，但全家平安，就是最好的父親節禮物。

彰化 護理師

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