后豐鐵馬道花梁鋼橋除鏽上漆 展現百年工藝風采

台中市后豐鐵馬道全國知名，其中花樑鋼橋是國內僅存的幾座鋼桁架橋之一，因長年日曬雨淋，造成鋼構橋體表面嚴重鏽蝕，台中市府投入1800萬元經費進行橋體除鏽上漆，今年3月中旬完工，除強化結構保護，再現百年古橋優美造型的工藝風采。

台中市觀旅局長韓育琪指出，「后豐鐵馬道花梁鋼橋」原為台灣西部縱貫鐵路「舊山線鐵道-大甲溪鐵橋」，全長382.2公尺，興建於1908年，停駛後市府規劃成后豐鐵馬道連結東豐綠色走廊，並公告為歷史建築。

為改善橋體鏽蝕情況，市府2013年起持續編列預算整修P4和P5橋墩結構，前年修復橋墩外觀回復原有仿古樣貌，且針對鋼構橋體表面鏽蝕部分進行除鏽上漆。

另於進出口增設緊急照明、滅火器設備，更新既有管制電動伸縮門等設備，提升花梁鋼橋安全性及耐用性。

觀旅局表示，市府重視文化資產保存，藉由除鏽塗裝工程延長鋼橋使用年限，花梁鋼橋如同換新衣，煥然一新，令在地居民與遊客眼睛一亮，搭配藍天白雲背景，相當適合拍照留念。