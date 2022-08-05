聽新聞
test
0:00 / 0:00
后豐鐵馬道花梁鋼橋除鏽上漆 展現百年工藝風采
台中市后豐鐵馬道全國知名，其中花樑鋼橋是國內僅存的幾座鋼桁架橋之一，因長年日曬雨淋，造成鋼構橋體表面嚴重鏽蝕，台中市府投入1800萬元經費進行橋體除鏽上漆，今年3月中旬完工，除強化結構保護，再現百年古橋優美造型的工藝風采。
台中市觀旅局長韓育琪指出，「后豐鐵馬道花梁鋼橋」原為台灣西部縱貫鐵路「舊山線鐵道-大甲溪鐵橋」，全長382.2公尺，興建於1908年，停駛後市府規劃成后豐鐵馬道連結東豐綠色走廊，並公告為歷史建築。
為改善橋體鏽蝕情況，市府2013年起持續編列預算整修P4和P5橋墩結構，前年修復橋墩外觀回復原有仿古樣貌，且針對鋼構橋體表面鏽蝕部分進行除鏽上漆。
另於進出口增設緊急照明、滅火器設備，更新既有管制電動伸縮門等設備，提升花梁鋼橋安全性及耐用性。
觀旅局表示，市府重視文化資產保存，藉由除鏽塗裝工程延長鋼橋使用年限，花梁鋼橋如同換新衣，煥然一新，令在地居民與遊客眼睛一亮，搭配藍天白雲背景，相當適合拍照留念。
觀旅局推薦，旅客可前往探訪百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場，附近也有許多自然生態及景觀建築等熱門景點，如與「東豐自行車綠廊」相接途經的石岡水壩、東勢客家文化園區等，在疫後安心享受解封騎乘鐵馬遨遊的樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言