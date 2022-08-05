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逢甲夜市旁停車場啟用 下載APP逛夜市省去找車位

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中逢甲停車場斥8.3億今啟用，當地人士在啟用典禮開心合影。記者陳秋雲／攝影
台中逢甲停車場斥8.3億今啟用，當地人士在啟用典禮開心合影。記者陳秋雲／攝影

台中逢甲商圈是熱門景點，但停車位一位難求，甚至年節假日，曾經漲價到每小時200元，停車問題存在多年。台 中市政府辦理「逢甲停車場立體化工程」歷經9年、3任市長才完工，今天啟用。有280席汽車位、91席機車位，從停車場到逢甲夜市，步行約5分鐘、車程2分鐘。

台中市副市長陳子敬今天出席啟用典禮，他說，逢甲立體停車場9年就有計畫構思，但延宕多年，但「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，努力闢建停車場，雖遭遇原物料價格飆升及疫情導致缺工，拖緩施工期程，最後以8.3億完工。

交通局長葉昭甫說，逢甲停車場位在西屯區西屯路二段與上石北二巷口，原是平面停車空間，原本供90席汽車位。交通局與智揚科技公司合作，透過民間機構參與公共建設BOT的方式，許可經營40年，斥資8.3億元完成立體停車場。

葉昭甫說，第一階段地下2層、地上5層，可供280席汽車位、91席機車位，今日啟用，提供智慧化設備、停車諮詢服務，並特別建置「停車管理中央控制中心」，有130餘支場內外監視器，為民眾停車安全把關。停車場第2樓層設置親子及身障專用停車格~低碳停車位，未來增設4座供電動車快充式充電樁。

交通局規劃，視使用情形，第二階段可續建地上6至14層停車場，再增133席汽車位。10樓以上規劃商店、餐廳

及旅館等多目標使用樓層。逢甲停車場BOT，由智揚科技股份公司投資、興建及未來營運，持續與市府協商變更設計，打造合公益型態的公共工程。

台中市興建中的公有停車場共26場，總經費98億元，完工後預計可供應汽車格6307席、機車格5229席、自行車格116席、大客車19席，民眾可下載「台中交通網」APP，掌握停車資訊。

台中 逢甲停車場斥8.3億今啟用，市府與企業合作，在熱門夜市增加停車空間。圖／交通局
台中 逢甲停車場斥8.3億今啟用，市府與企業合作，在熱門夜市增加停車空間。圖／交通局

逢甲夜市

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