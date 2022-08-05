影／豐洲二期堤南路拓寬至20米 拚下月動工113年完工

台中市神岡區豐洲科技園區二期聯外道路堤南路狹小，汽機車與砂石車爭道，險象環生。地方盼了十多年，立委楊瓊瓔爭取4.6億元，第一標拓寬為20米道路，力拚下月動工，明年3月完工，第二標為國有地，市府依用地程序辦理，預計113年底全段1702公尺拓寬啟用。

台中市為精密機械與金屬加工製造重鎮，近年工廠加碼投資進駐，豐洲科技園區一期廠商幾乎額滿，陸續開發二期用地中，但二期對外聯絡道堤南路路況差且狹小。

在地溪洲里長王明洲指出，已經十多年了，該路段經常車禍，除道路極需拓寬，更需規畫汽、機車分道，提升用路人安全。

豐洲工業區廠商代表則反映，便橋因砂石車行經，地面掉落碎石，造成機車族打滑，希望相關單位加強路面清掃。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今邀集相關單位會勘，台中市新工處科長吳欣倫說明，豐洲二期園區將以堤南路銜接國4神岡交流道，拓寬堤南路西至台灣高鐵、東至溪洲路間，全長約1702公尺，拓寬為20至28.6公尺，工程總經費4.66億元。

經發局副局長李逸安指出，感謝楊向經濟部工業局爭取2.96億元，市府自籌1.7億元，規劃為一、二標，目前第一標所屬市有地，已上網招標，預期下月開工，明年3月完工。

第二標為國有地，市府將辦理用地程序，配合用地期程開工，力拚113年底全段完工啟用。

楊瓊瓔表示，堤南路拓寬完工可提供豐洲一、二期兩基地更便利的運輸服務，新闢道路工程提供足夠的夜間照明與綠美化，讓往返后里、豐原、外埔的民眾便利行駛，不必繞路通行，促進地方發展。