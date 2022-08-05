聽新聞
test
0:00 / 0:00
火場救人後運勢沖天 蔡彰鍠今到彰化捐第18輛復康巴士
品豐大中華證券投顧公司今捐贈彰化縣府一輛高頂復康巴士，彰化縣目前復康巴士車輛有77輛，每年服務約有25萬人次，縣府從2019年起至今，累計汰換30輛復康巴士，總價值超過5000萬元，大幅減少縣庫支出。
彰化縣長王惠美表示，復康巴士平均使用年限為10年，使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，企業及個人捐贈車輛進行汰換，以確保身障者行車安全，
王惠美指出，復康巴士用來服務身障朋友，由身障協會管理營運復康巴士，也讓身障朋友擔任司機，一舉數得，為讓身障朋友走出戶外，復康巴士也延長了夜間運行時段及提供假日服務。
品豐大中華證券投資公司董事長蔡彰鍠說，4年多前，公司在6樓，結果7樓大火，當時濃煙密布，在他準備離開時，聽到樓上在喊救命，發現7樓有位坐輪椅的老人家、女兒及外籍幫傭，但是單憑他一人要扛輪椅下樓有困難，好在有位送貨員衝上來，與他共同協助將整台輪椅連同坐在輪椅的老人家，沿著樓梯從7樓搬運到4樓接著由消防大隊接手，就因為他無私的發心，公司及個人的運勢扶搖直上、有如飛龍在天，所以在1年多後，就開始發願做公益。
蔡彰鍠說，2019年12月19日捐贈第1台給新北市政府，今天是捐贈第18台，靠著捐贈復康巴士落實企業責任全國感恩之旅，預計在今年年底，3年內的期間，捐滿全國6都16縣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言