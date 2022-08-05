火場救人後運勢沖天 蔡彰鍠今到彰化捐第18輛復康巴士

品豐大中華證券投顧公司今捐贈彰化縣府一輛高頂復康巴士，彰化縣目前復康巴士車輛有77輛，每年服務約有25萬人次，縣府從2019年起至今，累計汰換30輛復康巴士，總價值超過5000萬元，大幅減少縣庫支出。

彰化縣長王惠美表示，復康巴士平均使用年限為10年，使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，企業及個人捐贈車輛進行汰換，以確保身障者行車安全，

王惠美指出，復康巴士用來服務身障朋友，由身障協會管理營運復康巴士，也讓身障朋友擔任司機，一舉數得，為讓身障朋友走出戶外，復康巴士也延長了夜間運行時段及提供假日服務。

品豐大中華證券投資公司董事長蔡彰鍠說，4年多前，公司在6樓，結果7樓大火，當時濃煙密布，在他準備離開時，聽到樓上在喊救命，發現7樓有位坐輪椅的老人家、女兒及外籍幫傭，但是單憑他一人要扛輪椅下樓有困難，好在有位送貨員衝上來，與他共同協助將整台輪椅連同坐在輪椅的老人家，沿著樓梯從7樓搬運到4樓接著由消防大隊接手，就因為他無私的發心，公司及個人的運勢扶搖直上、有如飛龍在天，所以在1年多後，就開始發願做公益。