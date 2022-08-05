父愛感人！守護植物人兒子病塌20年 陪伴看電影、聽歌

父親節前夕在創世台南院裡，社工輕扶著植物人志強（化名）的手，一起將義工手作的幸運手環，貼在卡片上，表達感恩父親養育及23年照顧的感恩深情。

志強在父親望子成龍的期許下，大學畢業，卻沒想到民國87年，從成功嶺返家途中車禍成了植物人。父親一肩扛起為照顧責任，父親奔波在家庭及護理之家間，無怨無悔，從不喊苦，但20年的時間積蓄耗盡，經濟壓力漸難以負荷。

民國106年經護理之家轉介，志強入住創世台南院，父親扛了20年的重擔終能鬆一口氣。但父親仍常陪伴病榻前的身影，令志工看了很感動，有時來陪他看父子以前喜歡的日本電影，或是陪伴聽歌，他總說「只要兒子平安，便一切圓滿」。