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父愛感人！守護植物人兒子病塌20年 陪伴看電影、聽歌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
創世基金會義工將幸運手環貼在卡片上，將寄給「阿強」的父親傳達父愛如山。圖／創世基金會台南分院提供
創世基金會義工將幸運手環貼在卡片上，將寄給「阿強」的父親傳達父愛如山。圖／創世基金會台南分院提供

父親節前夕在創世台南院裡，社工輕扶著植物人志強（化名）的手，一起將義工手作的幸運手環，貼在卡片上，表達感恩父親養育及23年照顧的感恩深情。

志強在父親望子成龍的期許下，大學畢業，卻沒想到民國87年，從成功嶺返家途中車禍成了植物人。父親一肩扛起為照顧責任，父親奔波在家庭及護理之家間，無怨無悔，從不喊苦，但20年的時間積蓄耗盡，經濟壓力漸難以負荷。

民國106年經護理之家轉介，志強入住創世台南院，父親扛了20年的重擔終能鬆一口氣。但父親仍常陪伴病榻前的身影，令志工看了很感動，有時來陪他看父子以前喜歡的日本電影，或是陪伴聽歌，他總說「只要兒子平安，便一切圓滿」。

目前台南院安養60位植物人，因其無法自行進食，透過鼻胃管灌食獲取營養，每日需5到6餐流質餐食，一日餐食費用300元，期盼社會大眾日行一「膳」，以定額300元，點滴支持，讓愛「食」時刻刻都在。線上支持，愛心專線：（06）260-1655分機9行膳小組。

創世基金會義工將幸運手環貼在卡片上，將寄給「阿強」的父親傳達父愛如山。圖／創世基金會台南分院提供
創世基金會義工將幸運手環貼在卡片上，將寄給「阿強」的父親傳達父愛如山。圖／創世基金會台南分院提供

植物人

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