南投衛檢加水站水質結果出爐 籲盛裝水不可生飲使用

南投縣自來水接管率不高，民眾習慣至民間加水站買水，衛生局為監測縣內加水站水質已完成今年上半年度的水質抽驗，共計抽驗41件，檢驗結果重金屬部分均符合規定，但微生物檢驗有4件與規定不符，最常見是缺乏加水站貯水槽與加水槍的維護，及離子交換樹脂或逆滲透過濾膜處理更換的相關紀錄，已要求業者進行複驗及限期改善。

南投衛生局表示，現正值酷暑盛夏時期，炎熱高溫下身體水分很容易流失，民間加水站所販售的盛裝水，水源有地下水或自來水，但都是生水，必須經煮沸後才能飲用，因此縣府訂有加水站自治管理條例，規範業者應依規定於加水站明顯處張貼「應煮沸勿生飲」標示，也呼籲業者應善盡管理責任，定期進行水質檢測及管路濾材設備的查檢維護。

食品科提醒民眾，加水站所購買的盛裝水不可生飲使用，衛生單位確保消費者飲水安全，通常檢驗項目包括微生物（大腸桿菌群、綠膿桿菌、糞便性鏈球菌）及重金屬等，6月底完成複驗尚有2處加水站未落實紀錄備查，已依違反南投縣加水站自治管理條例規定，處新台幣5000元罰鍰並暫停供水至檢驗合格為止，違規業者經輔導後，已針對老舊加水站設施進行改善，於近來再次水質送驗已合格。