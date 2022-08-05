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彰化線西番雅溝堤岸道路破爛 縣府追加預算修路、改善號誌標線
彰化縣長王惠美重視地方道路工程，保障用路人安全，今天前往線西鄉視察5處道路及排水改善工程，共投入1692萬元經費，其中番雅溝排水堤岸路面因路基不穩，追加經費補強，請公所評估提升為一般道路，將號誌、標線等進行改善，避免交通意外事件發生。
縣府今天視察5處道路都有老舊、龜裂且有排水不良等情形，急需改善，包括番雅溝排水番雅溝橋至下犁橋段堤岸路面改善、下犁村和樂路596巷路面修復、沿海路一段495巷、田尾排水旁道路改善、番雅溝排水旁漁港路彰1線道路路面，以及排水改善。
番雅溝排水堤岸道路經常有大型車輛行駛，使路面全線多處破損及顛簸，縣府考量往來車輛較多，以一般道路等級設計，辦理長度1.4公里路面改善，讓往來和美鎮、線西民眾更安全。
王惠美表示，番雅溝排水堤岸路面改善，是自台17線到下犁橋段，這次1.4公里改善經費700萬元，但路基不穩定，預計再追加500萬的路基補強。
王縣長指出，沿海路一段495巷、溝內路及田尾排水旁道路排水路面改善長度1390公尺，投入經費540萬，在番雅溝排水旁漁港路彰1線道路路面改善，改善長度約800公尺，改善經費340萬。另外下犁村和樂路596巷路面修復改善長度約255公尺，改善經費112萬元，工程最近都會陸續開標。
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