全國技能競賽青年組登場 許銘春為選手加油

第52屆全國技能競賽青年組正在台中市舉行，勞動部長許銘春今天到會場為選手加油時說，優勝選手除可獲助學獎金及升學優待外，還可爭取成為國手，代表國家出國比賽。

第52屆全國技能競賽青年組3日開跑，由來自全國各地晉級的56職類836名技職菁英，在勞動力發展署中彰投分署台中訓練場、彰化鹿港勞動學苑、僑光科技大學、中華科技大學及台中世貿中心等場地展開競賽。

許銘春除視察中彰投分署精密量測中心，並至工業設計技術、工業機械、CNC車床、CNC銑床、模具、集體創作、汽車技術、汽車板金及汽車噴漆職類，為參賽選手加油打氣，更鼓勵選手們，透過全國技能競賽，相互學習，勇敢創造屬於自己的榮耀。

許銘春接受媒體聯訪時指出，優勝選手除有助學獎金及升學優待外，前3名優勝選手可再挑戰明年的第47屆國際技能競賽國手選拔賽，將有機會代表國家於112年至馬來西亞吉隆坡參加亞洲技能競賽，及113年至法國里昂參加國際技能競賽。

許銘春還說，台中訓練場設有全國首座精密量測技術中心，精密機械是國內繼半導體、面板的第3個兆元產業，而台中是精密機械業重鎮，約有1000家廠商及1萬多家下游供應商，技術中心成立後，不管是職前訓練或在職訓練，可以為企業培養優質技術人才。

此外，針對印尼暫停驗證新聘看護來台造成國內看護工短缺問題，許銘春強調，經過幾次談判，印尼已經排除零付費政策的適用對象，希望印尼看護薪資調整方面也能儘快有個定案，應該很快會有結論。