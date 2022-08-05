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網路票選挖出溪湖隱藏版美食 鎮長代表都吃過

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公所首次舉辦溪湖美食網路票選活動，今呈現票選結果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所首次舉辦溪湖美食網路票選活動，今呈現票選結果。記者簡慧珍／攝影

2022發掘溪湖在地美食網路票選活動的結果出爐，8家入選店家今到彰化縣溪湖鎮公所三樓會議廳受獎，並現場展示美食，麵線糊、小籠湯包的現做香氣飄傳，令人食指大動。鎮公所抽出參加這次網路票選的45名幸運網友，今贈送獎品，未能到場的獎品郵寄到府。

溪湖鎮的知名美食以羊肉爐和溪湖糖廠冰棒聞名，鎮公所認為溪湖鎮開發甚早，必有許多美食隱於市井，今年首次舉辦發掘在地美食網路票選活動，7月6日至15日第一階段，接受各方推薦候選店家，留言最多的前20名店家進入7月19日至25日的第二階段網路票選，產生前八名人氣店家，溪湖鎮公所今天在三樓會議廳頒獎給這8名店家。

被網友票選第一名的「京巧手工湯包」，創業者是26歲的楊舒卉，現場現捍湯包皮、助手捏湯包，現做現蒸，根本來不及供應與會來賓和民眾。楊舒卉原本主修護理，對餐飲業有興趣，轉換職場學了一年餐飲專業再拜師學藝；她說，溪湖鎮較少湯包店，她主攻這個品項，試做期間遍請親朋好友品嘗和評價，大家都覺得「可以了」才開業，過去6年和這一次都很感謝溪湖鄉親捧場，給她勇氣和信心做下去。

第二名「老巫麵線糊」經營12年，老闆巫清江夫婦搬來大鍋現煮，香氣四溢，攤位前大排長龍。鎮長黃瑞珠、鎮民代表會主席邱鳳蘭和鎮民代表劉晚玉、楊榮芳、黃佳惠．黃盡春都表示，他們平常都會到這次入選的美食店家「交關」，早就知道溪湖有很多隱藏版美食，舉辦活動讓店家曝光，希望帶動溪湖鎮的觀光旅遊。

溪湖鎮公所委託巫家捏麵館以溪湖是「羊葡（羊肉爐和葡萄）小鎮」特色，得獎匾額有捏麵葡萄和羊咩咩，相當可愛。入選第一屆發掘溪湖在地美食網路票選活動的店家，第三名是斗六的肉圓老店溪湖分店「鄧肉圓」、第四名是勝食堂蚵嗲。第五至八名為優良推薦獎，分別是香饌胡椒餅、大頭豬美食館、有間水煎包。小食堂。鎮公所將安排時間分別舉辦活動為得獎店家宣傳。

彰化縣溪湖鎮公所首次舉辦溪湖美食網路票選活動，得獎店家今到鎮公所現煮，香味四溢。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所首次舉辦溪湖美食網路票選活動，得獎店家今到鎮公所現煮，香味四溢。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所首次舉辦溪湖美食網路票選活動，所會推薦得獎店家的美食。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所首次舉辦溪湖美食網路票選活動，所會推薦得獎店家的美食。記者簡慧珍／攝影

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