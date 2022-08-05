外來種銀合歡入侵彰化八卦山 地方怨樹倒雜亂難管理

彰化八卦山近來有里長反映布滿外來種銀合歡，方圓五十公尺內，超過一百棵，因長得快，維護管理對地方造成負擔，但八卦山土地所屬的單位過多，居民只能盡可能移除部分低矮的銀合歡樹，擔心未來越長越多不可收拾。

彰化縣府農業處指出，外來種銀合歡為世界百大外來入侵種之一，在台已存在許久，會抑制其他樹種生長，但過去未收到縣內通報有大面積出現，主要還是要回歸到土地管理單位積極處理。

彰化市中山里長楊炎坤說，八卦山天空步道四號出口棒球場旁、七號出口及草地兩旁等地，都可看到大量銀合歡樹與果莢，已經生長好一段時間，有時里民會自行清除，但眼看越長越多，也越長越大，在民族新村對面就有高達2樓的銀合歡樹，沒有相關器材移除有困難。

彰化縣議員吳韋達說，今年7月底與縣府城觀處會勘民族新村，當天已清除大面積銀合歡林，但其餘因土地管轄單位問題，須與林務局、國有財產署、國防部忠靈塔等單位另排會勘處理。

楊炎坤表示，銀合歡樹幹明顯偏紅，可以蔓延很廣，但樹根很細，容易樹倒，看起來也相當雜亂，擔心越長越多影響八卦山的景觀受影響。