新和興總團歌仔戲結合中國擊樂 演員勤練戰鼓搬上舞台

彰化縣傑出演藝團隊新和興總團將於8月27日晚間在員林演藝廳演出年度大戲鼓鳴系列「擂鼓、探谷、火燒敵營」，劇團長久以來致力傳統戲曲教學，今年暑假也在彰化文化局網站「線上童趣坊」教導歌仔戲曲調、身段，用活潑生動的方式帶大家進入歌仔戲曲園地。

新和興總團團長江陳咏蓁說，今年的年度大戲「擂鼓、探谷、火燒敵營」在文本改編與演出形式皆有新意，故事新編自傳統歌仔戲古冊戲「楊門女將」，並將歌仔戲、京、豫劇身段結合中國擊樂呈現，最近演員也勤練戰鼓，要將震撼十足的鼓樂直接搬上舞台，展現兩軍交戰擊鼓鳴聲佈陣的緊張實況。

江陳咏蓁說，新和興總團在彰化在地深耕逾一甲子，更榮獲彰化縣傑出演藝團隊16次，近年也邀請歌仔戲國寶藝師廖瓊枝老師指導，並培養年輕演員，希望讓傳統戲曲能加入新血輪。

為了讓更多年輕觀眾了解歌仔戲，新和興總團第4代亮眼當家小生江怡璇也參與彰化文化局「Play線上童趣坊」網路線上教歌仔戲，以往新和興在寒暑假都會辦實體歌仔戲研習營，吸引不少家長為小朋友報名參加，有些學員甚至已上大學，再回來當助教，今年因應後疫情時代，加開歌仔戲線上教學，從基礎歌仔戲曲調、身段教起，再到小折子演出示範，在家就可重複觀看、跟著學。