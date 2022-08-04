七夕「有拜有保庇」 北斗知名油飯銷售一空

今天是民俗七夕情人節，也相傳是織女「七娘媽」生日，家有未滿16歲的孩子，家長要用油飯等供品膜拜七娘媽，彰化縣北斗鎮知名的坤生專業外燴業者陳柏全賣出225公斤糯米製作的油飯；他說，COVID-19疫情雖衝擊經濟，但神明「有拜有保庇」，民眾還是會買油飯，只是少買一點。

41歲陳柏全服完兵役回來就學做各式料理，接棒父親的外燴事業，油飯是其中一絕。他說，紅蔥頭先爆香，陸續放入溫體豬肉、蝦米、香菇、魷魚、花生等配料，炒香後與煮熟糯米拌炒，最近一年多物價上漲，食材價格翻倍，他製作油飯時仍按照過去的比例放配料，維持原價每斤100元不變。

因物價飆升，有些攤商的油飯從每斤80元漲到100元，陳柏全的油飯本來就有忠實顧客，加上不調整價格，今天一早很多民眾到他的商店門口排隊買油飯。陳柏全表示，疫情發生後，顧客的購買量確實少了一點，但「應該拜的神明還是要拜，有拜有保庇。」尤其習俗相信家裡有未滿16歲孩子要請七娘媽護佑，民眾還是會買油飯膜拜七娘媽，讓年節的油飯維持穩定銷路。