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藍議員批3案涉弊端 轟審計處與盧秀燕團隊放過林佳龍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員李中指出外埔綠能園區契約明顯對市府不利。記者陳秋雲／攝影
市議員李中指出外埔綠能園區契約明顯對市府不利。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今舉行110年度決算審核報告，國民黨議員李中、楊正中與黃馨慧強烈抨擊前市長林佳龍任內的外埔綠能、花博門票、中央公園微氣候設備等多項工程，標案涉弊端，也導致市庫嚴重虧損，議員批審計處是「沒有牙齒的老虎」，要求詳列如何懲處相關官員，而不是高高舉起、輕輕放下。

國民黨三位議員指出，前市長林佳龍任內，包括花博門票案、水湳中央公園微氣候案這幾年陸續遭到審計處糾正，但審計處的報告都只有把事情列出來，沒提如何懲處這些失職政務官與事務官。

李中說，林佳龍時期議定的外埔綠能園區合約要履行24年，但廠商僅投入6.35億就可回收20.5億，市府卻不斷廚餘、稻草搬運工，還要負擔前後段的運費與處理費，總共要賠60.8億。這家廠商從得標迄今，依然無法確實履行廚餘及稻桿發電，圖利廠商的契約是怎麼訂的？

環保局指出，外埔綠能園區稻稈氣化設備至今尚未營運，已依約開罰9次，計240萬元，ROT廠商針對終止此案稻稈氣化設施提送協調委員會協調，經今年3次協調，目前環保局辦理陳核程序，若任一方提異議，依契約規定提起仲裁或訴訟。

環保局強調，環保署今年7月27日修正公告「一般廢棄物清除處理方式」，台中廚餘經外埔綠能園區厭氣發酵發電後所產生的沼渣、沼液具肥效，可作為有機質肥料原料、培養土原料、土壤改良原料、土壤肥分等再利用於農地、非農地，可有效降低外埔綠能園區相關運作成本。

議員楊正中說，前市府在2018年舉辦花博，針對三立電視台承包的3.82億門票案，未經議會就發包，至今說不清楚。日前交通局與三立調解，被強制執行本金加利息，還多出196萬。楊認為林市府一開始未經議會同意編列預算，還執行發包，違反預算法。但審計處高高舉起、輕輕放下。

前市長林佳龍任內2017年9月與三立電視股份有限公司簽訂「台中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案」契約，預定分5期支付，卻因預算動支程序及收支互抵疑慮等問題，契約期款總計2億6740萬元未撥付，三立提出履約爭議調解。

交通局指出，在此案調解及後續付款過程，均以市府權益作為最優考量，依規以履約爭議調解程序順利完成與廠商間爭議，避免動輒數年的爭訟程序，為市庫節省可能額外產生的龐大利息支出，並努力在合法程序下完成全案，期對市府的負擔降至最低。

黃馨慧、李中與楊正中都認為，審計處列出的最可惡的是盧秀燕團隊，一再警告提醒，但仍糾結不清，但審計報告出來，還是沒有作出懲處結論！

台中市議員楊正中批花博案，對交通局與三立調解大表不滿。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊正中批花博案，對交通局與三立調解大表不滿。記者陳秋雲／攝影
市議員黃馨慧對市府未追究前朝疑似弊案，大罵市府放縱。圖／取自臉書
市議員黃馨慧對市府未追究前朝疑似弊案，大罵市府放縱。圖／取自臉書

林佳龍 花博 盧秀燕 台中市

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