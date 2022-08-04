審計處列舉消防救護5缺失 議員：恩恩事件在台中還得了

台中市審計處今到市議會報告去年總決算審核報告，指消防局有5項缺失，包括平均反應時間是6都最長，送醫前無生命徵象救護成功率6都最低。國民黨議員驚呼「如果台中發生恩恩事件還得了」「盧秀燕不就吃不完兜著走？」

消防局長曾進財表示，消防局今年已有大幅進步，並建議消防署取消送醫前無生命徵象緊急救成功的考核，因為台中的城鄉差距大，有些地區距離醫院相當遠。

台中審計處指出，消防局去年有5項缺失。包括緊急救護平均每件反應時間7.47分，6都最長；第二，救護車空跑次數逐年增加；第三，明訂救護車後送傷病患至指定醫療機構收費機制，但無救護車收費件數；第四，送醫前無生命徵象緊急救成功率6都最低；第五，可提升緊急救護成效的影像式喉頭鏡及電動骨內針，配置數量有限。5點應檢討改進。

市議員劉士州直呼這5大缺失太嚴重，如果「恩恩事件」發生在台中市，「這還得了？」會招致民怨，消防局應全面改善。

消防局表示，緊急救護送醫案件平均反應時間，今年1至4月出勤反應時間已較去年同期降低；救護車空跑，會持續向民眾宣導，如沒有救護需求，可以不要找救護車。

急救成功率過低問題，消防局表示，加強緊急救護流程教育訓練，已提報3年中長程重要施政計畫爭取經費，辦理高級救護技術員訓練等。