聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投榮民即日起不必2地奔波 領證、加保1站搞定
健保署中區業務組長李純馥今天說，健保署中區業務組與南投縣榮民服務處攜手合作，即日起南投縣榮民服務處可同時申辦榮民領證及為自己及眷屬加保健保的投保服務，免兩地奔波，一站式主動服務貼心便民，預期每年逾400人受惠。
李純馥說明，健保投保以申報制為原則，以往首次取得榮民或遺眷家戶代表投保身分的民眾至榮民服務處取得榮民證或遺眷證後，還得持證至健保署投保健保，才能享有健保費減免及就醫免部分負擔的權益，往返奔波、耗時費力。
李純馥指出，為解決民眾的不便，她昨天拜訪南投縣榮民服務處長曹東發，並達成合作計畫，透過跨機關資料交換，提供一處申辦領證及加保整合服務，落實榮民照顧，預期每年逾400人受惠。
李純馥說明，健保署秉持為民服務的初衷，運用資訊科技，持續精進各項作業流程，期提供民眾更優質便利的服務。這項合作計畫服務對象包括榮民、遺眷家戶代表及其依附投保的眷屬等都可受惠，感謝榮民服務處跨域合作，推動民眾有感便利服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言