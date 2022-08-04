中捷虧14.9億民代喻無底洞 市府：北高桃捷運也虧　　

審計部台中審計處今到市議會報告110年度決算審核報告，指台中捷運去年4月25日正式通車，但碰上疫情影響，去年度實際運量僅418萬人次，是預計運量1879萬人次的22.26%，繫積虧損占六成資本額。市議員李天生指出，台中市政不能無止境填這個錢坑，要求中捷早日損益平衡。中捷表示今年虧損預算7.1億，推估可控制在額度內。

中捷公司董事長林志盈表示，台中捷運目前僅一條路線，長度16.71公里，不到桃園捷運的1/3，在捷運路網尚未成形，尤其這兩年疫情讓民眾對搭大眾運輸卻步，虧損難以避免，須等到第二條路線通車才能損益平衡，現正爭取其他捷運開通。副市長黃國榮說，事實上捷運經營不易，台北、高雄、桃園等地捷運，也都虧損連連。

議員李天生強調，台中捷運綠線運量人次不斷減少遠低於預期，去年運量比預期少七成多，虧損已超過半個資本額，他要求中捷應訂定停損點，持續虧下去，市庫吃不消。長期方向應努力追求損益平衡，避免浪費人民納稅錢。

台中審計處指出，中捷累積虧損持續增加到14億9543萬元，占資本額的59.8%，並指開源不足，包括商業空間或設置電動機車充電柱尚未辦理出租；授權商品件數不多。

台中捷運公司董事長林志盈分別解說，目前台中捷運只有一條綠線，未來將爭取早日興建藍線、橘線及屯區捷運，還沒形成路網，同時受疫情影響，營運困難，他說，預期完藍線營運有十字路網，可有效改善捷運經營狀況。

林志盈指出，中捷綠線去年4月25日通車後面臨疫情三級警戒的衝擊，運量大幅下滑，去年6月單月運量僅10萬人次，去年底運量因疫情減緩而回升。今年4月後疫情再升溫，運量又逐步下降。

中捷為提升運量，中捷針對各個客源積極推出行銷活動，包括捷粉回饋專案、中信兄弟主題車站與彩繪列車與沿線商家合作發行「捷伴台中遊」手冊、每百萬人次抽獎活動等，今年7月運量已達70萬人次，全線累積運量更在8月2日突破900萬人次。