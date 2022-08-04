2022亮麗梧棲攝影比賽頒獎 得獎作品在梧棲區公所展出

台中市梧棲區公所今天舉辦2022亮麗梧棲攝影比賽暨潔淨能源宣導活動頒獎典禮，攝影得獎作品即日起在梧棲區公所二樓藝文展覽區展出，展期到下月30日。

今年攝影比賽有自全台多位攝影愛好者參賽，6月9日由5位評審選出20組優秀作品，得獎作品展出時間即日起到9月30日，在梧棲區公所二樓藝文展覽區。