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2022亮麗梧棲攝影比賽頒獎 得獎作品在梧棲區公所展出
台中市梧棲區公所今天舉辦2022亮麗梧棲攝影比賽暨潔淨能源宣導活動頒獎典禮，攝影得獎作品即日起在梧棲區公所二樓藝文展覽區展出，展期到下月30日。
今年攝影比賽有自全台多位攝影愛好者參賽，6月9日由5位評審選出20組優秀作品，得獎作品展出時間即日起到9月30日，在梧棲區公所二樓藝文展覽區。
攝影題材分為自然風韻及社會人文組，今年各有130件和131件作品，今年各組拍攝作品，以梧棲老街、公園美景、台中港灣的海景、傳統小吃為主軸。
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