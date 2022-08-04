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七夕拜七娘媽 鹿港90歲嬤紮「七娘媽亭」半世紀不輟
今天是七夕，也是民間習俗「七娘媽生」、祭拜婦幼保護神七娘媽的日子，彰化鹿港仍有堅持製作傳統七娘媽亭的老師傅，高齡90歲的許璧還製作手工七娘媽亭超過50年，雖然她不識字，至今耳聰目明，喊要退休已好幾年還是繼續做下去。
七娘媽生這天，傳統家戶都會準備「七娘媽亭」、糖粿、油飯等物品來祭拜七娘媽，近年出現印刷版的摺紙板七娘媽亭，由於價格便宜，逐漸取代傳統手工竹編紙糊的七娘媽亭。
開設金紙店的許璧還說，以前手工竹編紙糊的七娘媽亭曾有一年做了1200座，一個人做不了，必須做好竹篾骨架後，再交給鄰居親友或學生「打工」幫忙貼彩紙，最後批給金香舖業者販售。
許璧還也說，製作七娘媽亭的時節是在大熱天，想要吹電風扇的話花紙會被吹走，只能吹小支微微風的電風扇，必須耐住酷熱，現在需求量少都是她自己製作，每年大約做160座。
鹿港文史工作者施澄淮表示，傳統拜七娘媽祭儀是希望七娘媽與床母護佑小孩平安健康，所以特別隆重準備七娘媽亭迎請七娘媽駕臨，並準備油飯、糖粿、芙蓉、圓仔花、胭脂膨粉、鏡子，甚至還有化妝品、保養品，以及床母襖等物品來祭拜，主要意義就是「感恩」。
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