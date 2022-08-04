LV珍稀皮革展首度移師台中 由鉅惟上技研所展出

路易威登LV珍稀皮革展首度在今年移師台中，即日起至8月7日在台中國家歌劇院對面的「由鉅惟上技研所」登場，展出的11款以海洋生態為靈感的創新色調及製作工藝等。

由鉅建設董事長、亞大董事林嘉琪說，她熱愛藝術、美學，參與日本建築師安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館，與國際美學接軌，她邀國內設計師陳瑞憲、日本石雕國寶大師「和泉正敏」等人打造由鉅惟上技研所，營造一岩一石侘寂之美的生活美術館。

路易威登LV珍稀皮革展從2019年起在北部開展，今年首度移師台中舉辦，採預約制，今年登台展出的11款創新色調，多款具金屬光澤，現場解析特殊皮革處理技法需經歷350道不同的工序，鞣製特殊皮革需6至10周，再耗時6周為皮革表面上色、滋養與拋光，才能開始製作手袋。