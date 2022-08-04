蔡其昌會勘 改善日南國中操場和甲安埔地區重要道路

立法院副院長蔡其昌今天到台中大甲日南國中，勘查學校操場跑道改善工程，爭取1515萬元改善，今年底前可完工；他再到大甲區勘查大甲區長安路、通天路和外埔區六分路等3處道路，爭取前瞻計畫總經費4560萬元路平改善，預計本月完工。

台中市大甲區日南國中操場跑道因年久老化，且操場旁樹根增長導致跑道隆起龜裂等現象，太陽照射致場地PU鋪面龜裂破損，師生上課時不安全，蔡其昌今天和台中市議員施志昌、大甲區孟春里長黃湘榕、日南國中總務主任林楷植等人會勘，爭取總經費1515萬元，改善操場不安全設施，提升學生上課品質。

蔡其昌表示，今天到日南國中勘查學校操場跑道的改善工程，他從中央爭取統籌分配稅款來進行學校各項運動設施的改善，讓孩子們能夠在一個安全舒適的環境下學習。

蔡其昌說，日南國中是第一批施工的學校，後面陸續還有許多學校也會在下半年起發包、改善工程，日南國中的操場改善只是其一，最重要的是老舊校舍的改建，上次會勘報告過這項2億多元的預算，日南國中是台中溪北地區重要的一所學校，不能因為在邊陲地區就被忽略，希望大家多年來的努力爭取，讓海線地區的孩子有更安全、舒適的學習環境。

日南國中表示，此次計畫總經費為1515萬元，將改善PU操場跑道及跳遠及助跑道場地和內操場天然草坪整平，另有新設半圓PU跳高場及投擲場，工程期約180日曆天完成，本月初動工，預計今年底完工。

蔡其昌再邀公路總局第四養護工程處企劃科長李正偉、台中市議員施志昌、台中市政府海線工程隊、大甲區幸福里長曾進財、外埔區永豐里長洪俊義等人會勘長安路、通天路和六分路等3處道路，爭取前瞻計畫總經費4560萬元路平改善。

蔡其昌表示，目前這項改善計畫已動工，希望藉由這次的工程計畫改善邊陲地區的道路，蔡其昌說，通天路、長安路等路段都是大甲、外埔地區的重要道路，希望藉由這次從中央爭取經費一次改善。

台中市議員施志昌表示，這三條道路的改善工程，去年他已與市府建設局勘查，改善經費龐大，市府要一次投入這麼大的數字有困難，所以也請建設局盡快向中央的前瞻計畫申請相關的經費補助，並透過蔡其昌副院長協助幫忙爭取到這項經費。