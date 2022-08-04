經費提高到34億仍流標 大埔截水溝拓寬工程成選舉攻防

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程辦理第五次招標，彰化縣政府積極尋求突破，這次總經費從26億元加碼到34億元外，但今天開標仍流標，縣府工務處指出，已針對鋼筋、模板等原物料調高到合理預算，可能是廠商人力上難以負荷，會在了解業者意見，盡快重新上網。

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」是前縣長魏明谷任內，結合立委黃秀芳等人向中央爭取，2021年9月才第一次上網招標，多次流標，黃秀芳成為民進黨彰化縣長參選人，主打大埔截水溝工程進度遲緩，批評縣政府的行政效率差。

彰化市大埔截水溝擴寬工程縣府第五次招標考量營建原物料上漲，重新檢討經費，針對契約內物價指數調整規定，修正廠商可依總指數、中分類指數及個別項目指數等三層級，進行申請相關工料的物價調整，並增加工期，從由原工期1485日曆天調整為1695日曆天。

工務處長林漢斌說，近期重大公共工程建設多，像是台76線第四期工程要5、60億經費，和美大橋工程需投入近30億元，大型工程都是需要具資歷、上軌道的廠商才有辦法投標承接，廠商當然也會選擇好做、利潤高的工程。

大埔截水溝堤岸道路拓寬完工後預計可改善彰化市區交通壅塞問題，促進東側及南側都市發展，但工程龐大，要高架跨越國道1號，還要掘地穿越台鐵軌道等。

林漢斌表示，第五次招標已依照廠商意見提高工程經費，將會再說明工程理念與預算的合理性，並進一步了解廠商這次是否來不及投標或是先前提出的人力問題未解決，若沒有重大調整，最快一周左右會再度上網招標。

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