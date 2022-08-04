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金牌畫家加持 二林喜樂秋節禮盒長出戀愛粉櫻
距離中秋節不到一個月，社福團體已經開始為秋節伴手禮買氣衝刺，彰化縣二林喜樂保育院得到國際級藝術家陳炳臣加持，免費提供粉櫻盛綻圖畫作為「愛戀時分」禮盒盒面，選在今天七夕情人節推出，期待銷售業績開紅盤，鼓舞慢飛天使的職場信心。
二林喜樂保育院今天以茶席形式推銷中秋點心，彰化縣古風文化發展協會泡茶，邀請二林鎮長蔡詩傑等與會來賓入座喫茶品餅，現場音樂悠揚，營造出恬淡氛圍，身障孩子走秀展示今年4款月餅禮盒，來賓不但從月餅好滋味了解他們的工作實力，也從走秀看見他們的自信。
社福團體一連3年受COVID-19疫情影響，募款和行銷伴手禮的業績雙雙下滑；財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院二林總院喜樂保育院院長林玉嫦今天表示，中秋禮盒曾締造銷售破5千盒的高峰，平均逾4千盒，發生疫情後業績衰退，去年約3500盒，今年本土疫情嚴重，喜樂保育院把銷售目標設定在4千盒。
授權使用粉櫻圖畫的藝術家陳炳臣說，「愛變時分」禮盒盒面是綻放的櫻花是滿滿的愛心，中間樹幹代表情定了，打開愛心裡面是充滿幸福的禮盒，他很感謝二林鎮公所和社區大學訂購，買的人一點點愛心讓收受者充滿幸福，購買公益禮盒就是這麼簡單而快樂的事，並期待透過宣傳賣出不只1萬盒，最好賣出10萬盒，希望快樂永遠撒播下去，幸福遍灑每個角落。
二林喜樂保育院今年推出「愛戀時分」、「喜樂圓滿」、「喜樂堅果」、「菓珍莓好」四款禮盒，價格350元至600元；主打的「愛戀時分禮盒」獲得陳炳臣授權使用粉櫻盛綻圖畫，粉色盛開的櫻花象徵浪漫愛情，其中蘊涵疫情消散、寶島安好的意象，內裝月餅口味融合傳統與現代，有果仁、堅果的香酥塔，多層次的蛋黃酥、太陽餅，一次滿足對甜點的喜愛。
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