中市警察局長再度失言 蔡其昌呼籲道歉

台中市警察局長蔡蒼柏再度失言，立法院副院長蔡其昌今天說，市長盧秀燕應要求蔡蒼柏道歉，且台中治安敗壞，國民黨議員硬扯重要外賓來訪，這對盟友是種羞辱，盧秀燕應說明態度為何。

台中市議會3日召開定期會進行治安專案報告，國民黨市議員楊正中質詢指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台國際關注，台灣有一半的民眾關心兩岸是否發生軍事衝突，沒有國安、哪有治安，台中市治安事件層出不窮，警察局如何因應。蔡蒼柏答詢，目前處境自求多福，發言引發爭議。

蔡其昌今天會勘大甲日南國中運動場整建工程，他接受媒體聯訪指出，盧秀燕因腳傷休養，但也應正視蔡蒼柏再度失言，不該放任台中治安持續敗壞，呼籲蔡蒼柏道歉。

蔡其昌表示，台中市治安敗壞，國民黨台中市議員竟然硬扯外賓來訪，這不是對盟友的羞辱嗎？國民黨在中央歡迎裴洛西，地方卻又出現反對聲浪，國民黨對台美關係態度為何，應該說清楚。

台中市警察局透過文字稿表示，此議題是議會質詢議題，警察局尊重議會所有議員的質詢權，關於此議題，3日都已充分回應，台中市警方的治安相關數據，六都名列前茅，也持續努力維護城市治安。