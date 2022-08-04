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鐵砧山西靈宮中華七仙女文化館啟用 七夕節情侶朝拜
今天是七夕情人節，供奉七仙女的台中大甲鐵砧山西靈宮，今天舉辦慶祝建宮32周年及中華七仙女文化館啟用典禮活動，許多到鐵砧山旅遊的情侶，也到場參拜七娘媽。
農曆7月7日是七娘媽誕辰，也是七夕情人節，台中大甲鐵砧山西靈宮建廟32年，供奉七仙女，歷史記載，七仙女七世轉世，在民間受苦，婚姻和愛情坎坷，七世包攬苦情功德圓滿得道後，仙女致力促成有情人成眷屬，讓熱戀中的青年男女能愛情圓滿的主神，也是保護嬰兒健康成長的守護嬰神。
西靈宮每年七夕，都舉辦7天的大型慶祝活動，新冠肺炎國內疫情雖逐漸緩和，廟方為了安全，今年暫停主要的大祭典活動，慶典縮減為一天，今天的祭典活動，由西靈宮主委梁家銘和宮主黃彩鳳聯合主持，舞獅團表演後，邀請中市議員施志昌和多位來賓為中華七仙女文化館剪彩啟用。
主委梁家銘表示，七仙女主以保護人人健康、孩兒平安成長為主，他肯定仙女的慈悲為懷，大力推動成年禮，在國內延續傳承古傳統文化，希望成年禮在中部能發揚光大；宮主黃彩鳳說，七娘媽七世包攬苦情功德圓滿得道後，成為有情人終成眷屬主神。
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