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草屯鎮立游泳池周日開放消暑 南投縣泳池居全國末段班

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
草屯鎮立游泳池今年夏天差點無法招標外租，暑假前才低價租出順利開放鎮民游泳。圖／草屯鎮公所提供
草屯鎮立游泳池今年夏天差點無法招標外租，暑假前才低價租出順利開放鎮民游泳。圖／草屯鎮公所提供

暑氣正盛，民眾都愛下水消暑，草屯鎮立游泳池終於宣布本周日開幕，南投教育處表示，縣內公立游泳池有限，以南投市的縣立三和游泳池最具規模，其他如埔里、集集都有鎮立游泳池外，水里親水公園今年恢復舉辦玩水節，而竹山國小游泳池則是開放竹山全鎮居民使用。

南投縣的校內游泳池很少，根據2018年體育署統計，國內各縣市學校游泳池比率，南投縣僅多過新竹縣、澎湖縣及連江縣，居全國末段班；而草屯鎮立游泳池是區內唯一的露天泳池，也是許多5、6年級生的共同記憶，目前都是委外經營，今年宣布8月7日正式開幕，趕在暑假期間對外開放。

埔里、集集鎮立游泳池，均是由鎮公所營運的游泳池，在全力配合民眾需求下，不但設有室外防曬屋頂，提供一般泳池及兒童泳區，且有專業救生員站哨，運動完還可以到附設的商店來補充體力．是對泳客較為友善的消暑去處。

南投縣內過去只有竹山國小及中寮國小有游泳池，中寮國小游泳池甚至已經填土不再使用了；竹山鎮雖是南投4大鄉鎮市之一，同樣沒有公立游泳池，竹山泳協始終極力爭取使用國小泳池，3年前終於有好消息，最後由南投縣府向竹山國小游泳池要求，開放供全鎮居民使用。

暑氣正盛，民眾都愛下水消暑，草屯鎮立游泳池終於宣布本周日開幕。圖／草屯鎮公所提供
暑氣正盛，民眾都愛下水消暑，草屯鎮立游泳池終於宣布本周日開幕。圖／草屯鎮公所提供
暑氣正盛，民眾都愛下水消暑，草屯鎮立游泳池終於宣布本周日開幕。圖／草屯鎮公所提供
暑氣正盛，民眾都愛下水消暑，草屯鎮立游泳池終於宣布本周日開幕。圖／草屯鎮公所提供

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