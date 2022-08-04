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大甲溪埤豐橋921受損續沖刷 中市府：10億改建9月動工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中市埤豐橋改建，預計10月開工，圖為完工模擬。圖／建設局提供
中市埤豐橋改建，預計10月開工，圖為完工模擬。圖／建設局提供

台中「埤豐橋改建工程」是東勢、石岡、豐原區及苗栗縣的重要橋梁，921大地震時南端遭震損，結構老舊且河川繼續沖刷，台中市政府決定改建並完成工程評選，總經費約10億元，預計今年10月開工、2025年底完工。建設局長陳大田說，改建橋梁將以脊背橋形式重現，全長383公尺，橋寬由原來的10公尺拓寬到12公尺。

陳大田說，埤豐橋是跨越大甲溪串聯東勢、豐原及石岡區的重要樞紐， 921大地震受損，雖經局部重建，但主要結構仍老舊，當地岩層軟弱、河道持續沖刷，導致橋墩基礎裸露加劇，影響橋梁穩定度與耐洪能力，也不利河川整治。

陳大田說，市長盧秀燕要求建設局全力推動改建工程，橋梁改建後增加人行道及觀景平台，另在橋塔頂端融入地方農產元素、設置吊索及橋塔投光燈等，形塑地方自明性與亮點。

因疫情、俄烏戰爭影響，國內缺工、缺料與鋼構廠產能不足等，營建環境嚴峻，埤豐橋改建工程招標艱辛，近日終於完成工程採購評選，將依程序辦理議價、訂約，準備前置作業。

這次橋梁改建符合最新橋梁耐震規範，採大跨距設計跨越車籠埔斷層，減少大甲溪通洪斷面的影響，改採鋼構梁減輕自重可減少受到地震時的衝擊，並加大支承座來防止斷層錯動造成橋梁墜落，全面性提升橋梁安全性。

中市埤豐橋改建，預計10月開工，建設局指出，可提供山城居民安全通行橋梁，圖為模擬。圖／建設局提供
中市埤豐橋改建，預計10月開工，建設局指出，可提供山城居民安全通行橋梁，圖為模擬。圖／建設局提供

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