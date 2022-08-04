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花1千元加油中發票200萬 業者推測可能是在地人
財政部5、6月份統一發票開獎200萬元特獎獎號為「54769852」，其中1張是由彰化縣和美鎮彰美路的中油直營店開出，只花了1000元加油就中大獎，業者指出，這裡加油民眾許多都習慣「加1000」的汽油，且居民來消費的不少，但也不排除幸運兒是往返中彰的民眾。
彰美路中油加油站開出發票200萬元大獎，居民最近頻互相問「有去加油嗎」，消息傳開後，彰化縣議員今天前往祝賀，她表示，店家自己都還不知道開出大獎，自己偶爾也會到這間加油站加油，但她都「加滿」，與200萬元擦身。
中油和美站陳姓值班站長說，若加油站開出統一發票大獎，總公司都會來通知並送來紅布條，讓他們懸掛慶賀，但中油公司目前還沒有來通知。
由於加油站附近可以連接國道3號和美交流道，業者分析，這名幸運兒應是開車來加油，一次加滿1000元，可能是往來中彰的上班族，或者是和美當地居民。
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