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路寒袖來哩！ 本周六中市圖書館豐原分館道創作歷程

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
8月6日（六）下午2點，路寒袖在台中市立圖書館豐原分館B棟2樓，分享他的台語歌詩創作的心路歷程。圖／台中市繁榮葫蘆墩促進會提供
8月6日（六）下午2點，路寒袖在台中市立圖書館豐原分館B棟2樓，分享他的台語歌詩創作的心路歷程。圖／台中市繁榮葫蘆墩促進會提供

連獲兩屆流行音樂金曲獎最佳作詞人獎、金鼎獎最佳作詞獎的知名詩人、作家路寒袖，本周六(6日)將現身台中市立圖書館豐原分館，與大家分享他台語歌詩創作的秘訣、趣事跟心路歷程。

台中素有文化城之稱，台中市繁榮葫蘆墩促進會規劃「歌詩滿街巷─談我的閩南語歌詩創作」演講，邀請曾任台中市及高雄市文化局長王志誠，即享譽詩詞界的「路寒袖」作家到場。

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、台中市議員陳清龍表示，路寒袖本名王志誠，出生苗栗縣苑裡鎮，後來搬遷到台中市大甲鎮，唸台中一中，擔任台中市文化局長時，還為豐原寫了台語詩「圳頂之雲」，詞句優美。

路寒袖著有「春天个花蕊」、「走在，台灣的路上」，等二十餘部詩集，鳳飛飛的「四月的雨」、「驛站」、「思念的歌」、蔡琴的「點亮霓虹燈」等朗朗上口的歌詞，均出自路寒袖創作，路寒袖更是得到流行音樂金曲獎，又獲得傳統藝術金曲獎創作第一人，可說是獲獎豐富、屢受肯定。

路寒袖曾在演講時說：「每一種語言都有他自己的特色、自己的文化」。但路寒袖一開始創作是以華語為主，是什麼原因，讓他走上台語詩歌的創作？歡迎民眾8月6日（六）下午2點，到台中市立圖書館豐原分館B棟2樓，一起聽聽路寒袖台語歌詩創作的心路歷程。

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