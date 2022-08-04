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先生中風倒下 她為常伴左右考照服員證照兼照顧他人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
徐先生中風倒下，徐太太為常伴左右，考照服員證照也能照顧其他人。圖／創世基隆安養院提供
徐先生中風倒下，徐太太為常伴左右，考照服員證照也能照顧其他人。圖／創世基隆安養院提供

七夕情人節即將到來，植物人的生命故事中，也有鶼鰈情深的故事。基隆市徐先生今年3月因突然中風 下，徐太太在家照顧，每日在工廠與家庭間奔波忙碌，為常伴丈夫身旁，參加臨時照顧服務員的課程考取證照，加入安養院照顧服務員行列，也照顧更多其他的植物人，化小愛為大愛。

徐太太與先生結婚7年，夫妻倆原本共同經營搬家公司，開著貨車到處工作，感情很好。徐先生中風後，徐太太結束搬家公司，獨身扛起照顧與承擔家計的重擔，每天利用午休時間，騎車回家為先生換尿布、灌食，忙得像陀螺一樣團團轉，辛苦的日子在徐先生入住創世後，終於能鬆口氣。

疫情期間，社工透過視訊讓家屬探視，徐太太告訴社工，現在她正在進修照顧服務員課程，增進自己照顧技巧，同時也希望取得證照後，加入創世安養院服務，一直陪伴先生身旁，還能協助照顧更多植物人。

創世基隆安養院表示，徐太太將負能量轉換成正向助人能量，令人讚賞，夫妻深情也令人感動，每位植物人背後，都是一個辛酸的家庭，有著不同的故事。「救一個植物人，等於救一個家庭。」創世基幫助他們在絕望無助的時刻找到依靠，盼民眾也可以成為植物人及其家庭的撐舟勇士，每月300元助植物人每日尿布，度過難關。愛心專線：（02）24214738。

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